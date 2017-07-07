Baidu подписал соглашение с 50 компаниями, включая Intel, NVIDIA и Microsoft, чтобы превратить свою платформу Apollo в «Android для беспилотных автомобилей»

Китайский поисковый гигант Baidu сообщил о заключении партнерского соглашения с более чем 50 компаниями из сегментов автопроизводителей и высоких технологий, включая такие крупные, как Ford, Daimler, NVIDIA, Intel, Microsoft, Velodyne. Настолько сильная команда понадобилась Baidu для того, чтобы ускорить создание платформы самоуправляемых автомобилей Apollo, которую она хочет сделать аналогом Android для беспилотных средств передвижения.

Напомним, что китайский поисковик представил платформу Apollo еще весной текущего года, заявив, что собирается вывести на дороги первые коммерческие автомобили с автопилотом уже к 2020 году. Baidu позиционирует Apollo как открытое программное решение, которое позволит автопроизводителям легко и быстро добавить функции автопилотирования в любой автомобиль, настроив их под свои требования.

Каждый из участников партнерского соглашения привнесет в создание данной платформы свою лепту: NVIDIA предоставит аппаратную часть Drive PX2, Velodyne — LIDAR-сканеры , Intel и Microsoft — технологии искусственного интеллекта, Ford и Daimler — реальные наработки существующих ассистентов водителя и т.д.

Надеемся, скоро мы получим возможность увидеть демонстрацию возможностей новой платформы Baidu Apollo в реальных условиях, а не только на испытательных полигонах (предыдущую версию автономной системы поисковик тестирует уже несколько лет).

Источник: The Verge