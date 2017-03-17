Базовую версию электромобиля премиум-класса Lucid Air оценили всего в $52,500, однако опции могут поднять его стоимость до $100 тыс.

Компания Lucid Motors объявила стоимость своего первого электромобиля Lucid Air, который оказался заметно дешевле, чем ожидали эксперты и, самое главное, конкуренты. Так, цена базовой версии электромобиля премиум-класса составит «всего» $52,5 тыс., а не $100 тыс., как ожидалось ранее. Отметим, что сравнимый по характеристикам электромобиль Tesla Model S стоит порядка $63,8 тыс., так что разница довольно значительна.

Базовая версия Lucid Air получит силовую установку мощностью 400 л.с., задний привод и запас хода 386 км (240 миль). Также в комплект войдет вся необходимая для автономного вождения аппаратная начинка, 10 подушек безопасности, 19-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика и аудиосистема с десятью динамиками.

Дополнительное оборудование предлагается в качестве опции за доплату, таким образом можно получить батареи увеличенной емкости с запасом хода 507 км (315 миль) или 644 км (400 миль), полноприводную конфигурацию с двумя электромоторами общей мощностью 1000 л.с., панорамную крышу, улучшенные материалы отделки, сидения с дополнительными регулировками, подогревом, вентиляцией и встроенными массажными функциями, а также аудиосистему с 29 динамиками и активным шумоподавлением, а также 21-дюймовые колесные диски. Такая версия Lucid Air как раз и будет стоить около $100 тыс.

Отметим, что на сайте Lucid Motors открыт предзаказ на электромобили Air, причем можно выбрать стандартную версию, положив на депозит $2500 или же специальную версию «Launch Edition» с первым взносом $25,5 тыс. На сайте указано, что сначала будут изготовлены 255 экземпляров спецверсии и только потом производитель приступит к серийному производству стандартных комплектаций Lucid Air.

Также компания отметила, что состав опций и стоимость электромобиля может быть скорректирована ближе к стартам продаж, который произойдет в конце 2018 — начале 2019 года. Напомним, что Lucid Motors собирается построить завод по выпуску электромобилей в штате Аризона (США), вложив в его создание $700 млн.

Источник: Lucid Motors