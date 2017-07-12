Bloomberg сообщил о сотрудничестве «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами, а США ограничили использование продуктов компании в госсекторе

Белый дом исключил известного российского разработчика антивирусного ПО «Лаборатория Касперского» из списка утвержденных поставщиков программного обеспечения для закупок через Администрацию по общим услугам (GSA).

Сразу оговорим, что данное решение, которое, как заявили в администрации, связано с необходимостью «обеспечить целостность и безопасность систем и сетей правительства США», не означает полного запрета. Как отмечает Reuters, ведомства все еще могут закупать продукты российской компании в обход Администрации по общим услугам. То есть, проводить правительственные закупки ПО от российской компании для работы госструктур нельзя, но при желании можно пользоваться ее услугами в частном порядке, приобретая их самостоятельно.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что готовы помогать государственным структурам в том, чтобы расследовать свою деятельность. В компании уверены, что это только подтвердит «что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований».

«Лаборатория Касперского» оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре», – говорится в официальном заявлении компании.

Интересно, что ограничения были введены на следующий день после публикации расследования Bloomberg, в котором «Лаборатория Касперского» обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами России. Согласно материалам расследования Bloomberg, компания должна была защищать власти от DDoS-атак и отслеживать местоположение хакеров. В самой фирме признали, что сотрудничают с ФСБ, в том числе помогают в спецоперациях. Однако утверждения о разработке системы отслеживания DDoS-атак в «Лаборатории Касперского» отвергли.

Источник: Bloomberg, Reuters и Meduza (1 и 2)