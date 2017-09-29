Бывший разработчик самоуправляемых авто Uber и Google основал религию для поклонения искусственному интеллекту
Бывший руководитель разработки самоуправляемых автомобилей в Google и Uber Энтони Левандовски, главный фигурант судебного разбирательства между Waymo и Uber по делу о краже технологий, основал религиозную организацию Way of the Future («Путь будущего»).
Согласно документам о регистрации в Налоговом управлении США в Калифорнии, которые обнаружило издание Wired, целью религиозной организации Way of the Future является «развитие и содействие в достижении божественного, основанного на технологии искусственного интеллекта». Там же указано, что в поклонении искусственному интеллекту церковь видит «путь развития современного общества».
Сама организация была зарегистрирована еще в 2015 году. В документах Левандовски указан как
главный духовный наставник президент и исполнительный директор.
Как подтрунил Wired, Левандовски, ранее руководящий разработкой самоуправляемых автомобилей в Google и Uber, точно лучше других знает все тонкости работы, связанные с искусственным интеллектом.
Несколько тематических ресурсов, включая The Guardian, The Verge и CNET, пытались получить официальный комментарий от Way of the Future, но там на запросы журналистов отвечать не стали.
- В феврале 2017 года Waymo, отвечающая в холдинге Alphabet за разработку самоуправляемых авто, подала в суд на Uber, обвинив ее в краже технологий. Главным фигурантом по делу стал Энтони Левандовски, основатель купленного Uber разработчика беспилотных грузовиков Otto, который, уходя из Google, позаимствовал немало технологий, связанных с LIDAR.
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- В мае 2017 года суд вынес решение в пользу Waymo, Uber запретили использовать украденные технологии, а Левандовски запретили работать с технологией лазерного дальномера, которую он украл. Спустя месяц Левандовски был уволен из Uber без выплаты изначально оговоренного вознаграждения в размере $250 млн.