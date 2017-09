Бывший разработчик самоуправляемых авто Uber и Google основал религию для поклонения искусственному интеллекту

Бывший руководитель разработки самоуправляемых автомобилей в Google и Uber Энтони Левандовски, главный фигурант судебного разбирательства между Waymo и Uber по делу о краже технологий, основал религиозную организацию Way of the Future («Путь будущего»).

Согласно документам о регистрации в Налоговом управлении США в Калифорнии, которые обнаружило издание Wired, целью религиозной организации Way of the Future является «развитие и содействие в достижении божественного, основанного на технологии искусственного интеллекта». Там же указано, что в поклонении искусственному интеллекту церковь видит «путь развития современного общества».

Сама организация была зарегистрирована еще в 2015 году. В документах Левандовски указан как главный духовный наставник президент и исполнительный директор.

Как подтрунил Wired, Левандовски, ранее руководящий разработкой самоуправляемых автомобилей в Google и Uber, точно лучше других знает все тонкости работы, связанные с искусственным интеллектом.

Несколько тематических ресурсов, включая The Guardian, The Verge и CNET, пытались получить официальный комментарий от Way of the Future, но там на запросы журналистов отвечать не стали.

Источник: Wired и TJ