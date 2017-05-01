Consumer Reports снизил рейтинг электромобилей Tesla из-за медлительного внедрения системы автоматического экстренного торможения

На прошлой неделе издание Consumer Reports снизило рейтинг электромобилей Tesla Model S и Model X. Причиной тому стало несвоевременное обновление функций безопасности. Речь идёт о функции автоматического экстренного торможения, которая так и не была реализована спустя 6 месяцев после анонса. Однако, фактическое распространение обновления прошивки с активацией данной функции началось за один день до публикации отчёта Consumer Reports.

Отметим, компания Tesla ещё в октябре 2016 года заявила о намерении выпустить ряд программных модификаций для своих электромобилей, включая и систему автоматического экстренного торможения. Но фактическое внедрение нововведений планировалось осуществить только после тщательного тестирования. Очевидно, этот процесс потребовал много времени. После публикации отчёта Consumer Reports компания опубликовала заявление, в котором говорится, что разворачивание обновления с функцией автоматического экстренного торможения «началось вчера». Издание Consumer Reports после этого подтвердило факт получения обновления на тестовом автомобиле. Но рейтинг электромобилей Model S и Model X будет вновь пересмотрен только после того, как будет получено подтверждение, что подавляющее большинство владельцев электромобилей Tesla получили обновление.

Вместе с тем, в Consumer Reports отмечают, что в нынешней версии реализации системы автоматического экстренного торможения присутствует новое ограничение скорости для срабатывания системы – 28 миль в час (около 45 км/ч), что существенно меньше предыдущего показателя 90 миль в час (около 145 км/ч), который был актуален до октября прошлого года. Но Tesla уверяет, что это ограничение скорости регламентируется Страховым институтом дорожной безопасности. В дальнейшем этот лимит планируется увеличить.

Источник: The Verge