Электрический грузовик Tesla сможет передвигаться без помощи водителя

Электрический грузовик Tesla сможет передвигаться без помощи водителя

Илон Маск уже достаточно давно дразнит общественность грядущим электрическим грузовиком Tesla. Говоря конкретнее, это должен быть седельный тягач. И вот сейчас Reuters удалось раздобыть первое подтверждение догадкам о том, что грузовик Tesla тоже получит систему автономного вождения и сможет перемещаться без помощи водителя.

В распоряжение источника попала электронная переписка между Tesla и автоинспекцией штата Невада, где стороны обсуждают потенциальные маршруты для будущего тестирования беспилотных грузовиков. Содержание сообщений из переписки указывает на то, что Tesla хочет обеспечить возможность самостоятельного перемещения грузовиков в автоколоннах. Идея объединения нескольких беспилотных грузовиков в автоколонны сама по себе не новая. Для этого даже придуман специальный термин Truck platooning. Если помните, в начале 2016 года проходил эксперимент European Truck Platooning. Тогда колонны беспилотных грузовиков проехали в общей сложности 2,1 тыс. км по Европе. Концепция подразумевает использование одного головного грузовика, за которым гуськом следуют все остальные. Tesla хочет сделать то же самое.

С учетом активной разработки и продвижения технологии Autopilot в коммерческих легковых автомобилях Tesla внедрение подобных разработок в предстоящем грузовике компании не должно кого-либо удивлять. Напомним, за продвинутую систему автопилота (Enhanced Autopilot), который умеет самостоятельно перестраиваться, съезжать и въезжать на автострады, а также самостоятельно парковаться, сейчас нужно заплатить $5000. В дальнейшем Enhanced Autopilot можно будет обновить до полноценного автопилота, который сможет управлять автомобилем полностью самостоятельно, но за дополнительные $3000. Но в данном случае неожиданным является то, что разработка автопилота для грузовика уже вышла на стадию готовности к испытаниям на дорогах общего назначения.

Отметим, что власти Невады известны своей благосклонностью к технологиям самоуправляемых автомобилей и этот штат – один из немногих, которые выдают разрешения на тестирование беспилотных автомобилей. В действительности, Невада был первым штатом, выдавшим разрешения Daimler на тестирования беспилотных грузовиков Freightliner Inspiration Truck в 2015 году. Также известно, что Volvo также разрабатывает парк беспилотных грузовиков.

Вообще же, за последнее время многие компании из Кремниевой долины взялись разрабатывать самоуправляемые грузовики. Компания Uber в 2016 году приобрела стартап по созданию беспилотных грузовиков Otto, основанный бывшим сотрудником Waymo и Google Энтони Левандовским, который сейчас находится в центре судебного разбирательства между Waymo и Uber по делу о краже технологий. И компания Waymo, которая, как известно, была сформирована из команды Google, занимающейся разработкой беспилотных автомобилей, тоже разрабатывает собственные самоуправляемые грузовики.

Анонс грузовика Tesla ожидается в сентябре этого года. Ранее Илон Маск опубликовал его изображение, которое приведено иллюстрацией к заметке.

Источник: The Verge

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