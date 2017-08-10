Электрический грузовик Tesla сможет передвигаться без помощи водителя

Илон Маск уже достаточно давно дразнит общественность грядущим электрическим грузовиком Tesla. Говоря конкретнее, это должен быть седельный тягач. И вот сейчас Reuters удалось раздобыть первое подтверждение догадкам о том, что грузовик Tesla тоже получит систему автономного вождения и сможет перемещаться без помощи водителя.

В распоряжение источника попала электронная переписка между Tesla и автоинспекцией штата Невада, где стороны обсуждают потенциальные маршруты для будущего тестирования беспилотных грузовиков. Содержание сообщений из переписки указывает на то, что Tesla хочет обеспечить возможность самостоятельного перемещения грузовиков в автоколоннах. Идея объединения нескольких беспилотных грузовиков в автоколонны сама по себе не новая. Для этого даже придуман специальный термин Truck platooning. Если помните, в начале 2016 года проходил эксперимент European Truck Platooning. Тогда колонны беспилотных грузовиков проехали в общей сложности 2,1 тыс. км по Европе. Концепция подразумевает использование одного головного грузовика, за которым гуськом следуют все остальные. Tesla хочет сделать то же самое.

С учетом активной разработки и продвижения технологии Autopilot в коммерческих легковых автомобилях Tesla внедрение подобных разработок в предстоящем грузовике компании не должно кого-либо удивлять. Напомним, за продвинутую систему автопилота (Enhanced Autopilot), который умеет самостоятельно перестраиваться, съезжать и въезжать на автострады, а также самостоятельно парковаться, сейчас нужно заплатить $5000. В дальнейшем Enhanced Autopilot можно будет обновить до полноценного автопилота, который сможет управлять автомобилем полностью самостоятельно, но за дополнительные $3000. Но в данном случае неожиданным является то, что разработка автопилота для грузовика уже вышла на стадию готовности к испытаниям на дорогах общего назначения.

Отметим, что власти Невады известны своей благосклонностью к технологиям самоуправляемых автомобилей и этот штат – один из немногих, которые выдают разрешения на тестирование беспилотных автомобилей. В действительности, Невада был первым штатом, выдавшим разрешения Daimler на тестирования беспилотных грузовиков Freightliner Inspiration Truck в 2015 году. Также известно, что Volvo также разрабатывает парк беспилотных грузовиков.

Вообще же, за последнее время многие компании из Кремниевой долины взялись разрабатывать самоуправляемые грузовики. Компания Uber в 2016 году приобрела стартап по созданию беспилотных грузовиков Otto, основанный бывшим сотрудником Waymo и Google Энтони Левандовским, который сейчас находится в центре судебного разбирательства между Waymo и Uber по делу о краже технологий. И компания Waymo, которая, как известно, была сформирована из команды Google, занимающейся разработкой беспилотных автомобилей, тоже разрабатывает собственные самоуправляемые грузовики.

Анонс грузовика Tesla ожидается в сентябре этого года. Ранее Илон Маск опубликовал его изображение, которое приведено иллюстрацией к заметке.

Источник: The Verge