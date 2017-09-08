Facebook начала тестировать сервис для организации встреч с друзьями, похожий на Tinder

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook приступила к тестированию нового сервиса для организации встреч, который по интерфейсу похож на популярное приложение для знакомств Tinder. В числе первых на новую услугу внутри соцсети обратило внимание издание Motherboard. Главное отличие решения Facebook в том, что оно предназначено для организации встреч только с друзьями, тогда как суть Tinder в назначении свиданий с незнакомыми людьми, которые находятся поблизости.

Отметим, что в данном случае речь идет о мобильном приложении Facebook Messenger. Работает новая функциональность следующим образом: пользователь получает уведомление-предположение о необходимости встречи с определенными людьми из списка друзей. При переходе по нему появляется сообщение с фотографией одного из друзей и вопрос о необходимости назначения встречи на этой неделе. Если оба друга дадут положительный ответ, то приложение предложит организовать встречу. Но если один от встречи откажется, то второй об этом не узнает.

Пока что сервис тестируют только в Торонто и Новой Зеландии с ограниченным числом пользователей.

Источник: The Verge