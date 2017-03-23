Facebook запустила функцию трансляций в реальном времени для пользователей ПК

Компания Facebook заявила об активации функции потоковой трансляции видео в режиме реального времени Facebook Live для настольных компьютеров и ноутбуков. Ранее воспользоваться ею могли лишь владельцы мобильных устройств, а теперь она стала доступной для всех пользователей.

При помощи функции Facebook Live пользователи социальной сети получат простой способ организации трансляций при помощи встроенной веб-камеры. Более требовательные пользователи смогут подключать внешние камеры или использовать специальное ПО для стриминга, что позволит повысить качество трансляций, например, благодаря переключению обзора с различных камер или передаче содержимого экрана.

Функция Facebook Live встроена прямо в «Ленту новостей». Чтобы запустить трансляцию, нужно выбрать пункт «Создать публикацию», а в открывшемся окне создать описание трансляции и нажать «Прямой эфир». Также создать трансляцию можно через «Профиль» пользователя, где сразу же доступна кнопка «Прямой эфир». После запуска трансляции она появится в «Лентах новостей» друзей и подписчиков.

Источник: The Verge