Функция XFR в процессорах AMD Ryzen позволит автоматически повышать частоту выше значения TurboCore

Готовящиеся к выходу процессоры AMD Ryzen будут хорошо поддаваться разгону. Так, в них реализован разблокированный множитель, что позволит пользователям самостоятельно повышать рабочую частоту.

Кроме того, некоторые из процессоров AMD Ryzen содержат в названии букву X, что говорит о поддержке функции XFR (extended frequency range). Она позволит автоматически повышать рабочую частоту выше верхней границы вплоть до предельных возможностей системы охлаждения. Поддержка XFR реализована в моделях Ryzen R7-1800X, R7-1700X, R5-1600X, R5-1400X и R3-1200X. В результате, процессор R7-1800X с базовой частотой 3,6 ГГц и повышенной в режиме TurboCore частотой 4,0 ГГц фактически сможет работать на частоте более 4 ГГц, если это позволит имеющаяся в наличии система охлаждения. Фиксированные пороги такого автоматического повышения рабочей частоты для каждого из названных чипов пока не называются.

Подробные сведения о новых процессорах AMD Ryzen, включая рабочие частоты, количество вычислительных ядер, объём кэш-памяти, показатель TDP и рекомендованную цену, представлены в таблице.

Источник: techpowerup