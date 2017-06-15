Google Drive скоро позволит делать резервную копию всего ПК

В конце этого месяца облачный сервис хранения данных Google Drive получит обновление, которое превратит его в полноценный инструмент для резервного копирования.

Говоря более конкретно, 28 июня выйдет новая версия клиентского приложения под названием Backup and Sync для Windows и macOS. Приложение позволит делать резервные копии любого каталога на компьютере. По сути, можно будет по папкам перенести в облачное хранилище Google Drive все хранящиеся на ПК данные, главное иметь для этого подходящий тарифный план с достаточным объемом дискового пространства. Сейчас для синхронизации данных используется одна локальная папка Google Drive.

Выглядит все так, будто новое приложение Backup and Sync заменит нынешние приложения Google Drive и Google Photos Backup, по крайней мере, в некоторой степени. Google отмечает, что новый инструмент Backup and Sync нацелен в первую очередь на рядовых пользователей, а бизнес-пользователям пока рекомендуют продолжать пользоваться актуальным приложением Drive.

Всех подробностей по Backup and Sync разработчики не дают, так что полного представления о всех его возможностях нет. С большой вероятностью можно будет открывать и работать с некоторыми наиболее распространенными типами файлов, хранящимися непосредстенно в облачном хранилище. Но вот будет ли возможность синхронизировать данные между несколькими компьютерами, используя облачный сервис Drive в качестве посредника, пока неизвестно.

В целом Backup and Sync кажется весьма полезным новшеством; пользователи Dropbox уже давно просят разработчиков сервиса реализовать нечто подобное вместо схемы с одной локальной папкой, но пока безуспешно. Предоставив больше возможностей по синхронизации, Google обеспечит своему облачному сервису Drive существенное преимущество над конкурентами.

Источник: The Verge и Google