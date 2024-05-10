MEGOGO проведет фестиваль AI Film Festival с призами до 234 тыс. грн — выберут лучшие фильмы, созданные с помощью искусственного интеллекта

Медиасервис MEGOGO сообщил о начале приема заявок на первый креаторский фестиваль искусственного интеллекта MEGOGO AI Film Festival. Основная цель конкурса — поддержать украинское сообщество создателей и популяризировать использование технологий ИИ для создания фильмов и анимаций.

Для участия в фестивале можно подать короткометражные фильмы, анимационные или мультипликационные видео, созданные с помощью различных инструментов искусственного интеллекта.

Критерии для представления видео работ включают:

Продолжительность от 1 до 10 минут

Обязательное использование ИИ, полностью или частично

Любой жанр, включая с анимацией для детей

Чтобы принять участие в MEGOGO AI Film Festival, необходимо выполнить следующее:

Скачать описание и материалы

Указать название команды или автора

Дать согласие на передачу прав MEGOGO

Заполнить форму

Заявки будут приниматься на специальной странице до 10 июня. Объявление победителей по результатам судейской оценки и награждение состоится летом 2024 года в рамках Одесского международного кинофестиваля.

В рамках фестиваля будет выбрано 4 победителя, а денежные премии вручат по следующим категориям:

«Гран-при» — 234 000 грн

«Золото» — 117 000 грн

«Серебро» — 78 000 грн

«Бронза» — 39 000 грн

Кроме этого, также планируются поощрительные призы.

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Работы можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

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