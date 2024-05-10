MEGOGO проведет фестиваль AI Film Festival с призами до 234 тыс. грн — выберут лучшие фильмы, созданные с помощью искусственного интеллекта

Медиасервис MEGOGO сообщил о начале приема заявок на первый креаторский фестиваль искусственного интеллекта MEGOGO AI Film Festival. Основная цель конкурса — поддержать украинское сообщество создателей и популяризировать использование технологий ИИ для создания фильмов и анимаций.
Для участия в фестивале можно подать короткометражные фильмы, анимационные или мультипликационные видео, созданные с помощью различных инструментов искусственного интеллекта.
Критерии для представления видео работ включают:
- Продолжительность от 1 до 10 минут
- Обязательное использование ИИ, полностью или частично
- Любой жанр, включая с анимацией для детей
Чтобы принять участие в MEGOGO AI Film Festival, необходимо выполнить следующее:
- Скачать описание и материалы
- Указать название команды или автора
- Дать согласие на передачу прав MEGOGO
- Заполнить форму
Заявки будут приниматься на специальной странице до 10 июня. Объявление победителей по результатам судейской оценки и награждение состоится летом 2024 года в рамках Одесского международного кинофестиваля.
В рамках фестиваля будет выбрано 4 победителя, а денежные премии вручат по следующим категориям:
- «Гран-при» — 234 000 грн
- «Золото» — 117 000 грн
- «Серебро» — 78 000 грн
- «Бронза» — 39 000 грн
Кроме этого, также планируются поощрительные призы.
Работы можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.