«За заслуги перед компанией»: Microsoft разморозит повышение зарплат сотрудникам

Корпорация Microsoft планирует возобновить повышение зарплат для наиболее эффективных сотрудников.

Об этом сообщил Инсайдер.

Вероятное повышение зарплат может быть в этом месяце.

Эти планы не были объявлены в масштабах всей компании, но руководитель облачных технологий Скотт Гатри сказал сотрудникам на встрече 30 апреля, что в этом году зарплаты могут вырасти.

Microsoft заявляет, что размораживает повышение зарплат «за заслуги перед компанией».

Год назад, в электронном письме работникам CEO Сатья Наделла сообщал, что компания заперта в «конкурентной среде, а также сталкивается с глобальной макроэкономической неопределенностью».

«В этом году экономические условия сильно отличаются во многих измерениях, включая спрос клиентов, рынок труда и инвестиции, необходимые для следующего цикла инноваций. Учитывая это, мы финансируем нашу компенсацию в соответствии с общим рынком», — писал Наделла.

CEO Microsoft объяснил, что это решение нужно для того, чтобы собрать достаточно ресурсов для фундаментальных инвестиций в искусственный интеллект.

Сам же Наделла получил почти $55 млн за свою службу в 2022 финансовом году, что на 10% больше, чем компенсация, которую он получил в 2021 году. О сокращении или замораживании повышения его зарплаты не сообщалось.

Напомним, ранее сообщалосьпоявились зарплаты разработчиков, дизайнеров и менеджеров Microsoft за 2022 год.