Google отчиталась о том, как боролась с некачественной рекламой, мошенниками и вредоносными сайтами в 2016 году

Компания Google привела официальную статистику борьбы с некачественной рекламой, согласно которой в 2016 году было заблокировано 1,7 миллиарда объявлений, что более чем вдвое превышает результаты 2015 года.

В прошлом году было сделано два важных обновления для блокировки некачественных объявлений. Во-первых, был расширен список правил, которые помогают эффективнее защищать пользователей от мошенничества. Например, в июле была запрещена реклама краткосрочных кредитов, которые оборачивались для пользователей чрезмерно высокими процентными ставками. За 6 месяцев с момента введения этого правила Google заблокировал более 5 миллионов объявлений о краткосрочных кредитах. Во-вторых, была усовершенствована технология поиска некачественной рекламы. Например, некачественную рекламу часто делают похожей на системные предупреждения, обманным путем заставляя нажать на нее и скачать вредоносную программу. В 2016 году системы в Google обнаружили и заблокировали 112 миллионов таких объявлений — это в 6 раз больше, чем в 2015 году.

Один из самых распространенных примеров некачественной рекламы в Сети – объявления о нелегальных товарах и услугах. Хотя запрет на объявления, незаконно рекламирующие медицинские препараты, был введен очень давно, в прошлом году был зафиксирован резкий рост — Google пришлось заблокировать более 68 миллионов таких объявлений, хотя в 2015 годы было заблокировано всего 12,5 миллионов аналогичных объявлений. Также увеличилось количество попыток продвижения азартных игр, которые не получили соответствующего разрешения со стороны уполномоченных структур в странах продвижения — за прошлый год было заблокировано более 17 миллионов таких объявлений.

Некоторые рекламные объявления пытаются набрать клики и просмотры, заманивая людей громкими заголовками о смертельных болезнях или предлагая волшебную таблетку для быстрой потери веса. В прошлом году было заблокировано около 80 миллионов объявлений за недостоверный, заведомо ложный или шокирующий контент. Также в 2016 году было обнаружено и заблокировано более 23 тысяч объявлений, которые без предупреждения отправляло пользователей в магазин приложений и начинало скачивать программы. Обмануть систему и обойти ограничения, выдав свои объявления за «белые и пушистые» удавалось далеко не всегда, Google заблокировал почти 7 миллионов объявлений, пытавшихся обмануть системы обнаружения.

В Google особо отметили, что в 2016 году выросло количество объявлений, которые выглядели в точности как новостные материалы онлайн-газет. Они использовали текущие тренды и злободневные темы, а текст рекламных объявлений мог быть похожим на заголовки статей новостных интернет-источников. Однако нажавший на шокирующую новость о знаменитостях и инопланетянах пользователь в итоге попадал на сайт с товарами для снижения веса. Чтобы справиться с подобной рекламой, эксперты боролись напрямую с мошенниками. В 2016 году было отключено более 1300 аккаунтов за распространение объявлений, выдающих себя за новости. При этом сравнительно небольшая группа злоумышленников может распространить огромное количество некачественной рекламы. Например, во время одной из проверок в декабре 2016 года было заблокировано 22 аккаунта, разместивших некачественные объявления, которые за неделю просмотрели более 20 миллионов пользователей.

Обычно в зависимости от характера нарушения блокируется само рекламное объявление или аккаунт рекламодателя. Однако иногда приходится блокировать сами сайты, на которые люди переходят после клика на рекламу. Например, в прошлом году было заблокировано не только более 5 миллионов объявлений о краткосрочных кредитах, но и 8 тысяч сайтов, продвигающих эту услугу. Также было заблокировано более 15 тысяч сайтов, содержащих нежелательное ПО и обезврежено 900 000 объявлений за содержание вредоносных программ. Если говорить о продавцах поддельных товаров, например китайских реплик дорогих часов, то было заблокировано порядка 6 тысяч сайтов и 6 тысяч аккаунтов, которые продвигали подобные товары.

Правила AdSense на протяжении долгого времени не разрешают издателям размещать объявления на мошеннических сайтах, предлагающих, например, заказать поддельные дипломы и курсовые работы. Однако в ноябре 2016 года политика AdSense о недостоверном контенте была дополнительно расширено, что позволило принимать меры в отношении сайтов, вводящих пользователя в заблуждение. С ноября по декабрь 2016 года было проверено 550 сайтов, вводящих пользователей в заблуждение, в том числе, выдающих себя за новостные ресурсы. В итоге были приняты меры в отношении 340 из них и навсегда заблокировано около 200 издателей.

Источник: Google