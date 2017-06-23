Google запустила формат VR180 для съёмки облегчённого контента виртуальной реальности

Компания Google заявила о запуске нового формата видео VR180, предназначенного для съёмки контента виртуальной реальности. Предполагается, что он позволит сделать VR-видео таким же доступным, как и другие ролики на YouTube.

Формат VR180 разработан совместно подразделениями и Daydream. Как видно из названия, он не позволяет вести съёмку всего окружающего пространства, а ограничен углом обзора 180 градусов. Таким образом, зритель будут видеть лишь то, что происходило перед камерой. Отснятый материал можно просматривать как в гарнитурах виртуальной реальности (через приложение YouTube с Google Cardboard, Daydream или PlayStation VR), так и в качестве стандартного плоского видео.

Авторы смогут вести съёмку такого видео любой камерой, сертифицированной VR180. Подразделение Daydream сотрудничает с компаниями Yi, Lenovo и LG с целью подготовки к выпуску соответствующих камер. Готовые решения появятся на рынке ближайшей зимой, а их цена будет сопоставима со стоимостью обычных компактных камер. В дальнейшем камеры с поддержкой VR180 будут предлагать и другие производственные партнёры. Пока что доступно лишь изображение такой камеры, разрабатываемой компанией Lenovo. Она содержит два широкоугольных объектива, которые позволяют снимать стереоскопическое видео.

Также отмечается, что в скором времени в Adobe Premiere Pro и других программах для редактирования видео появится поддержка стандарта VR180. Таким образом, авторы смогут осуществлять монтаж отснятого материала. Поддержка нового формата в ПО появится раньше, чем на рынок поступят соответствующие камеры. При этом создатели контента смогут воспользоваться студиями YouTube Spaces для съёмки и редактирования видео. Такие студии доступны в 9 крупных городах.

Использование обзора 180 градусов вместо стандартных 360 предлагает несколько преимуществ для авторов. Такое видео не потребует такой же долговременной (и часто дорогой) сшивки, как видео с охватом 360 градусов. Да и сам процесс съёмки становится более простым и лёгким. Оператору можно просто стоять за камерой и не бояться попасть в кадр, в то время как при съёмке с охватом 360 градусов приходится буквально прятаться за объектами. Кроме того, видео с охватом 180 градусов имеют файлы меньшего объёма, что с меньшей вероятностью может вызывать раздражающие пробелы буферизации во время потоковой передачи.

В сервисе YouTube уже доступны ролики виртуальной реальности, снятые с охватом 180 градусов.

Источник: The Verge