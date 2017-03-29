Группа компаний СКМ Рината Ахметова может отдать государству 40%-долю «Укртелекома» взамен на реструктуризацию долгов по его приватизации

Фонд госимущества Украины инициировал процесс принудительного расторжения договора о приватизации крупнейшего в Украине оператора фиксированной связи и интернет-провайдера «Укртелеком» из-за того, что его текущий владелец — группа компаний СКМ — так и не погасил миллиардные долги перед госбанками. Обе стороны практически пришли к компромиссу, в результате которого государство получит миноритарную долю в «Укртелекоме», а СКМ Ахметова — отсрочку по уплате долга, сообщает издание LIGA.net.

На такие меры фонду пришлось пойти вынужденно, так как по результатам проведенной в феврале 2017 года итоговой проверки выполнения покупателем договора о приватизации от 2011 года было установлено, что ЕСУ (дочерняя компания СКМ и владелец 92,79% акций в «Укртелекоме») не выполняет часть взятых на себя обязательств. В частности, речь идет о необходимости внесения инвестиций в денежной форме и создании и передачи в госсобственность системы правительственной связи и ведомственных сетей специальной связи.

Как сообщает фонд, в конце февраля покупатель пытался оспорить результаты проверки в досудебном порядке. Но 22 марта комиссия ФГИ повторно рассмотрела их результаты и решила не менять решение. Согласно договору, «Укртелеком должен был передать сеть спецсвязи в Госспецсвязи еще в 2013 году, но передача постоянно откладывалась. Государство обвиняло компанию в том, что на строительство «последней мили» выделяли 220 млн грн из госбюджета еще по распоряжению экс-президента Виктора Януковича, что является нарушением договора о приватизации, так как покупатель должен был инвестировать в этот проект самостоятельно. В Укртелекоме придерживаются иного мнения и считают свою часть работы выполненной, по этим разногласиям идут судебные споры.

«Компромисс скорее всего, будет достигнут в ближайшее время и будет заключаться в том, что государство в лице госбанков получит в «Укртелекоме» неконтрольный пакет акций (около 40%) в обмен на реструктуризацию долгов и продления еще на несколько лет сроков их выплаты.» — отметили эксперты телеком-рынка Украины

По слухам, собственнику «Укртелекома» такой сценарий очень нравится, но его реализация сопряжена с синхронизации позиций очень многих сторон.

Отметим, что вопрос с обязательствами СКМ инвестировать в «Укртелеком» после приватизации выглядит весьма запутанным. Так, согласно концепции послеприватизационного развития, покупатель должен был инвестировать в компанию 450 млн грн на протяжении 5 лет. Согласно отчету компании, только за 2012 год объем освоенных капитальных инвестиций составил 457 млн грн. А в 2016 году оператор подписал масштабный инвестдоговор с китайским поставщиком оборудования Huawei и China Development Bank на $250 млн. В рамках соглашения компания модернизирует свою сеть в ключевых регионах до 2018 года — заменит старые АТС на современные решения. Поэтому внешнему наблюдателю трудно сказать, о каких именно инвестициях сообщает ФГИ, так как ведомство не конкретизирует эту информацию. Как сообщили несколько источников на телеком-рынке Украины, возможно, государство таким образом пытается заключить с СКМ сделку и добиться наилучших условий.

Также нельзя забывать, что СКМ до сих пор не рассчитался за «Укртелеком», несмотря на то, что приватизация завершилась шесть лет назад. Речь об облигациях ЕСУ, которые выкупили Ощадбанк и Укрэксимбанк, чтобы покупатель мог окончательно рассчитаться по второму траншу, общая сумма которого составляла 4,2 млрд грн. СКМ неоднократно передоговаривался по условиям выплаты долгов, перевыпускал облигации, при этом последний дедлайн был назначен на март этого года.

Структура Рината Ахметова рассчитывала продать в 2016 году свое 3G-подразделение Тримоб компании МТС Украина и за счет этой сделки рассчитаться с государством, однако сам ФГИ не позволил этого сделать, заблокировав продажу актива. В результате компании «МТС Украина» пришлось отозвать заявку на покупку актива из АМКУ в конце прошлого года.

«Действительно, на данный момент расчет по облигациям не состоялся. Более того, существуют просроченные купонные платежи. Ощадбанк, с привлечением внешних консультантов, рассматривает возможные сценарии по работе с задолженностью ЕСУ. Окончательный сценарий не утвержден. Учитывая, что долг просрочен, мы начали процедуру взыскания купонных платежей в судебном порядке», — сообщили LIGA.net в Ощадбанке.

Окончательно данный вопрос должен решиться в конце апреля, когда в «Укртелекоме» пройдут общие сборы, на которых по словам источников в наблюдательный совет компании введут новых членов, представляющих интересы государства.

Источник: LIGA.net