Новости Технологии 09.05.2024 в 22:19 comment views icon

Процессор Apple M4 опережает Intel Core i9-14900KS на 16% в тесте одноядерной производительности Geekbench

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта

Процессор Apple M4 опережает Intel Core i9-14900KS на 16% в тесте одноядерной производительности Geekbench

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Процессоры Apple M4 набирают около 3800 баллов в тесте одноядерной производительности Geekbench. За последнее время в базе теста появилось несколько оценок, которые сравнивают M4 с флагманским процессором Intel Core i9-14900KS. В однопоточных тестах Apple M4 опережает чип Intel примерно на 16%.

Численные результаты в базе дают представление о производительности самых мощных ядер M4. Многоядерные тесты не столь интересны, поскольку четыре производительных ядра процессора и шесть энергоэффективных работают вместе.

Apple M4

Новый Apple M4 сочетает 10 вычислительных ядер и 10-ядерный графический процессор с 16-ядерным нейронным движком, для которого указана производительность 38 TOPS. Чип, созданный по 3 нм техпроцессу поддерживает динамическое кэширование, трассировку лучей и аппаратное ускорение AV1.

Apple M4

Значительное преимущество Apple M4 в одноядерном тесте Geekbench может быть результатом добавленной поддержки Scalable Vector или Matrix Extensions (SVE или SME) — некоторые подтесты, такие как обнаружение объектов, получили значительное повышение производительности (~200%). Поддержка чьих функций будет означать, что Apple использует архитектуру ARMv9, но точно об этом не известно.

Онлайн-курс "Business English" від Laba.
Вивчіть базу граматики, лексики та вокабуляру.Використовуйте англійську в спонтанній розмові з колегами та клієнтами.Прокачайте її до впевненого В1 — для розвитку кар’єри в бізнесі.
Приєднатись до курсу

Ранее стали известны результаты машинного обучения Apple M4 в Geekbench. Разница между M2 и M4 не слишком большая, новый чип примерно на 23% быстрее, несмотря на хвастливые заявления Apple.

Новый процессор Apple M4 в iPad Pro — в 2 раза быстрее M2, в 4 раза быстрее графика, производительность ИИ 38 TOPS

Источник: Tom`s Hardware

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить