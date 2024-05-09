Процессор Apple M4 опережает Intel Core i9-14900KS на 16% в тесте одноядерной производительности Geekbench

Процессоры Apple M4 набирают около 3800 баллов в тесте одноядерной производительности Geekbench. За последнее время в базе теста появилось несколько оценок, которые сравнивают M4 с флагманским процессором Intel Core i9-14900KS. В однопоточных тестах Apple M4 опережает чип Intel примерно на 16%.

Численные результаты в базе дают представление о производительности самых мощных ядер M4. Многоядерные тесты не столь интересны, поскольку четыре производительных ядра процессора и шесть энергоэффективных работают вместе.

Новый Apple M4 сочетает 10 вычислительных ядер и 10-ядерный графический процессор с 16-ядерным нейронным движком, для которого указана производительность 38 TOPS. Чип, созданный по 3 нм техпроцессу поддерживает динамическое кэширование, трассировку лучей и аппаратное ускорение AV1.

Значительное преимущество Apple M4 в одноядерном тесте Geekbench может быть результатом добавленной поддержки Scalable Vector или Matrix Extensions (SVE или SME) — некоторые подтесты, такие как обнаружение объектов, получили значительное повышение производительности (~200%). Поддержка чьих функций будет означать, что Apple использует архитектуру ARMv9, но точно об этом не известно.

Онлайн-курс "Business English" від Laba. Вивчіть базу граматики, лексики та вокабуляру.Використовуйте англійську в спонтанній розмові з колегами та клієнтами.Прокачайте її до впевненого В1 — для розвитку кар’єри в бізнесі. Приєднатись до курсу

Ранее стали известны результаты машинного обучения Apple M4 в Geekbench. Разница между M2 и M4 не слишком большая, новый чип примерно на 23% быстрее, несмотря на хвастливые заявления Apple.

Источник: Tom`s Hardware

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.