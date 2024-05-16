Кассетную деку Sony превратили в беспроводной ресивер с помощью Raspberry Pi

Пользователь Reddit Unchecked_arrogance сделал из старой кассетной деки Sony беспроводной ресивер. Одно из отделений для кассет было переделано в сенсорный дисплей под управлением Raspberry Pi. При этом функционал проигрывания кассет был сохранен во втором отделении, кассетная часть работает независимо от цифровой.

На идею энтузиаста вдохновили другие мастера, которые делали нечто подобное с помощью смартфона. Однако использование Raspberry Pi вместе с двумя деками дает возможность оставить оригинальный функционал.

Raspberry Pi получает питание через прямое подключение к трансформатору деки. Это означает, устройством можно пользоваться не включая саму деку. Ресивер может использовать Wi-Fi, но сетевой кабель обеспечит более стабильное соединение. Unchecked_arrogance также создал несколько портов на задней панели: Ethernet и USB, через которые выводится как аналоговый, так и цифровой сигнал. Энтузиаст рассматривал возможность добавить ЦАП к Pi, но пока использует ЦАП через USB.

Для проекта использован Raspberry Pi 3 B+ и магнитофонная дека Sony TC-WR770, которая имеет два слота для кассет. Вместо одной Unchecked_arrogance установил 4,3″ сенсорную панель с индивидуально заказанной плексигласовой рамой, а также SSD для хранения медиа.

«Я хотел бы, чтобы физические кнопки деки работали. Я знаю, что это вполне возможно с GPIO от Pi, но мне не хватает навыков как в программировании, так и в электронике, поэтому сейчас кнопки неактивны, но кто знает, возможно, в будущем я добавлю эту функцию».

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