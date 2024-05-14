Поддержи сбор на РЭБ для 130 батальона ТРО — разыгрываем известную марку с подписью автора

Друзья, вместе с Благотворительным фондом «Вільні люди» начинаем очередной сбор и аукцион в рамках нашей инициативы «Аукцион возмездия» — сбор на РЭБ для 130-го батальона ТрО.

Реквизиты

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/8AzzjBvT2

Карточка банки: 5375 4112 1324 2154

Цель: 120 000 грн

Аукцион

Аукцион будет проводиться с 14-го по 28 мая.

В этот период пополни банк на любую сумму и тот, кто пополнит больше всех, получит лот.

Не забывайте, что поддержать сбор можно и без участия в аукционе.

Даже небольшая сумма важна и приблизит нас к цели!

Лот этого аукциона — марка со знаменитым посылом «русского военного корабля» туда, где он позже и оказался. Уникальность лота еще и в том, что его подписал морпех Грибов — тот, кто непосредственно и послал крейсер «Москва» во всем известном направлении 🙂

Что такое РЭБ и для чего его используют

РЭБ — это, по сути, средство, которое создает помехи для связи между оператором и всем оружием с радиоэлектронным оборудованием: БпЛА, системой ПВО или артиллерией. Также такие устройства «подавляют» мобильную и спутниковую связь, чтобы дезориентировать врага.

130-й Батальон

130-й Батальон входит в состав 112-й Отдельной Бригады Территориальной Обороны г. Киева.

Это кадровое формирование Сил территориальной обороны, находящееся в составе Регионального управления «Север» Сил ТрО.

В 2022 году во время российского вторжения в Украину бойцы 112-й БТрО с ПТРК «Стугна» сожгли пять единиц российской техники во время боя возле села Скибин Киевской области. Было уничтожено два танка, БМП, БТР и бронированный автомобиль 130-й отдельный батальон ТрО участвовал в битве за Бахмут и Белогоровку на Луганщине. Участвовали в освобождении Харьковской области и Киевской области, в частности г.Ирпень

130-й отдельный батальон сил ТрО ВСУ занимает особое место в истории Украины, потому что он стал первым батальоном из состава Территориальной обороны, который получил Боевое Знамя от Президента Украины.

Вот один из эпизодов их героического пути:

Воины теробороны совместно с аэроразведкой и артиллерией ВСУ обнаружили и уничтожили командный пункт российских оккупантов. Отмечается, что сначала впечатление огнем живой силы врага демаскировало штаб, где пытались укрыться от обстрела российские захватчики. Координаты обнаруженной базы были оперативно переданы артиллерии и двумя меткими выстрелами здание уничтожили вместе с командным составом врага. По данным разведки, потери противника составляют 15 человек.

В 130-й батальон отметили, что командный пункт был обустроен на окраине населенного пункта. Благодаря его обезвреживанию были разрушены намерения россиян атаковать украинские позиции, поэтому на время наступление было остановлено.