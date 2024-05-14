Новости Новости 14.05.2024 в 21:55 comment views icon

Поддержи сбор на РЭБ для 130 батальона ТРО — разыгрываем известную марку с подписью автора

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/1-kopyya-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/1-kopyya-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/1-kopyya-96x96.png

ITC.UA

Редакція ITC.ua

Поддержи сбор на РЭБ для 130 батальона ТРО — разыгрываем известную марку с подписью автора

Друзья, вместе с Благотворительным фондом «Вільні люди» начинаем очередной сбор и аукцион в рамках нашей инициативы «Аукцион возмездия» — сбор на РЭБ для 130-го батальона ТрО.

Поддержи сбор на РЭБ для 130 батальона ТРО — разыгрываем известную марку с подписью автора

Реквизиты

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/8AzzjBvT2

Карточка банки: 5375 4112 1324 2154

Цель: 120 000 грн

Аукцион

  • Аукцион будет проводиться с 14-го по 28 мая.
  • В этот период пополни банк на любую сумму и тот, кто пополнит больше всех, получит лот.
  • Не забывайте, что поддержать сбор можно и без участия в аукционе.
  • Даже небольшая сумма важна и приблизит нас к цели!

Поддержи сбор на РЭБ для 130 батальона ТРО — разыгрываем известную марку с подписью автора

Лот этого аукциона — марка со знаменитым посылом «русского военного корабля» туда, где он позже и оказался. Уникальность лота еще и в том, что его подписал морпех Грибов — тот, кто непосредственно и послал крейсер «Москва» во всем известном направлении 🙂

Что такое РЭБ и для чего его используют

РЭБ — это, по сути, средство, которое создает помехи для связи между оператором и всем оружием с радиоэлектронным оборудованием: БпЛА, системой ПВО или артиллерией. Также такие устройства «подавляют» мобильную и спутниковую связь, чтобы дезориентировать врага.

130-й Батальон

130-й Батальон входит в состав 112-й Отдельной Бригады Территориальной Обороны г. Киева.
Это кадровое формирование Сил территориальной обороны, находящееся в составе Регионального управления «Север» Сил ТрО.

В 2022 году во время российского вторжения в Украину бойцы 112-й БТрО с ПТРК «Стугна» сожгли пять единиц российской техники во время боя возле села Скибин Киевской области. Было уничтожено два танка, БМП, БТР и бронированный автомобиль 130-й отдельный батальон ТрО участвовал в битве за Бахмут и Белогоровку на Луганщине. Участвовали в освобождении Харьковской области и Киевской области, в частности г.Ирпень

 

130-й отдельный батальон сил ТрО ВСУ занимает особое место в истории Украины, потому что он стал первым батальоном из состава Территориальной обороны, который получил Боевое Знамя от Президента Украины.

Вот один из эпизодов их героического пути:

 

Воины теробороны совместно с аэроразведкой и артиллерией ВСУ обнаружили и уничтожили командный пункт российских оккупантов. Отмечается, что сначала впечатление огнем живой силы врага демаскировало штаб, где пытались укрыться от обстрела российские захватчики. Координаты обнаруженной базы были оперативно переданы артиллерии и двумя меткими выстрелами здание уничтожили вместе с командным составом врага. По данным разведки, потери противника составляют 15 человек.

В 130-й батальон отметили, что командный пункт был обустроен на окраине населенного пункта. Благодаря его обезвреживанию были разрушены намерения россиян атаковать украинские позиции, поэтому на время наступление было остановлено.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить