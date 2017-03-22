HTT приступила к созданию первой полномасштабной пассажирской капсулы Hyperloop

Компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) приступила к созданию первой в мире полномасштабной пассажирской капсулы для транспортной системы Hyperloop. Этому предшествовало более 3 лет и тысяч часов исследований, аналитики и разработки.

Завершение строительства капсулы запланировано на начало 2018 года. Работы ведутся совместно с компанией Carbures S.A.. Демонстрация готовой капсулы состоится в научно-исследовательском центре HTT в Тулузе. В дальнейшем её планируется использовать в коммерческой системе, анонс которой состоится в скором времени. В настоящее время ведутся переговоры относительно возможности внедрения такой системы в различных регионах мира.

Пассажирская капсула Hyperloop будет иметь длину 30 метров при диаметре 2,7 метра. Её масса составит 20 тонн. Капсула сможет перевозить от 28 до 40 пассажиров, а расчетная скорость движения заявлена на уровне 1223 км/ч.