IBM обещает первый коммерческий квантовый компьютер в ближайшие пять лет

Приобрести квантовый компьютер правительственные организации и заинтересованные предприятия формально могут уже сейчас, но подобные системы совсем не похожи на стандартные ПК или даже суперкомпьютеры. Отбросив все сомнения в способности подобных системы на самом деле производить квантовые вычисления, можно констатировать, что это весьма дорогостоящие и узкоспециализированные решения, доступные лишь единицам. Но компания IBM надеется переломить сложившиеся тенденции и выпустить первый универсальный коммерческий квантовый компьютер IBM Q в ближайшие пять лет.

Речь идет о 50-кубитном квантовом компьютере, который сможет справляться с задачами, непосильными современным суперкомпьютерам.

Само собой, квантовый компьютер IBM Q в первую очередь ориентирован на высокопроизводительные вычисления, в частности, в научной, финансовой и других сферах. Так что рассчитывать на появление подобных систем в потребительском сегменте особо не стоит. По крайней мере, в обозримом будущем.

Уже сейчас IBM тесно сотрудничает с компаниями Canon, Hitachi Metals, Honda, JSR, Nagase и Samsung. Цель сотрудничества – исследование возможных практических сценариев применения квантовых систем и создание приложений, использующих квантовое ускорение. Разработка, как отмечает IBM, интересна не столько производительностью, сколько возможностями.

Компания IBM выделяет следующие области применения квантовых вычислений

поиск лекарств и препаратов: распутывание сложных молекулярных и химических взаимодействий приведет к открытию новых медикаментов и материалов;

каналы поставок и логистика: поиск среди глобальных систем оптимальных инструментов для построения наиболее эффективных логистических цепей и каналов поставок, таких как оптимизация быстрых доставок в период праздников;

финансовые сервисы: поиск новых способов моделирования финансовых данных и устранения ключевых глобальных факторов риска для повышения эффективности инвестиций;

искусственный интеллект: усиление элементов искусственного интеллекта, например, машинного обучения, для работы со слишком большими наборами данных, в частности, при поиске изображений или видео;

защита облаков: повышение безопасности облачных вычислений с помощью законов квантовой физики позволит улучшить защиту конфиденциальных данных.

Одновременно компания IBM сообщила о выпуске нового интерфейса прикладных программ (API) для IBM Quantum Experience, который даст возможность разработчикам и программистам строить интерфейсы между существующим в облаке 5-кубитным квантовым и классическими компьютерами. Также была представлена обновленная версия эмулятора IBM Quantum Experience, которая может моделировать работу конфигураций, включающих до 20 кубитов. В текущем полугодии IBM обещает выпустить полный пакет средств разработки (SDK) для IBM Quantum Experience, который позволит пользователям создавать простые квантовые приложения и программные продукты.

Источник: Engadget и IBM