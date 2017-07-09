Илон Маск показал первую Tesla Model 3, сошедшую с конвейера

Илон Маск поделился в Twitter (1, 2) первыми снимками электромобиля Tesla Model 3, сошедшего с конвейера на заводе компании. Ранее Маск сообщал, что первые 30 автомобилей будут переданы владельцам на специальной вечеринке, которая состоится 28 июля. Компания планирует нарастить производство до 100 машин в месяц в августе, до 1500 в сентябре и до 20000 в декабре.

Владельцем же первой Tesla Model 3 станет сам Илон Маск. По его словам, у компании на этот счёт строгое правило: кто первым заплатил полную стоимость электромобиля, тот его первым и получает. Тем не менее, сам Маск первым Tesla Model 3 не оплатил, это сделал Ира Ехренпреис (Ira Ehrenpreis), основатель и управляющий партнёр инвестиционного фонда DBL Partners, а также член совета директоров Tesla. Но он передал своё право на первую Tesla Model 3 Илону Маску в честь его 46-го дня рождения.

Источник: The Verge