Илон Маск показал первый скафандр SpaceX, который уже прошел испытания в вакууме

В новости о новых скафандрах Boeing, в которых будут летать на МКС астронавты из экипажа космического корабля CST-100 Starliner, мы отмечали, что SpaceX Илона Маска тоже разрабатывает собственный скафандр. А то, что Маск якобы выбрал себе в помощники известного голливудского художник-постановщика Хосе Фернандеса, создателя костюмов таких супергероев как Бэтмен, Железный Человек, Человеке-паук и др., только повышало градус интриги. И вот сейчас Илон Маск сжалился над изголодавшейся общественностью – предприниматель опубликовал в своем Instagram первое фото скафандра компании, созданного в партнерстве с NASA. Отметим, что заглавная иллюстрация — опубликованный в 2015 году Маском концепт-арт, реальное фото скафандра приведено ниже:

В прикрепленном к фотографии сообщении Маск отметил, что это уже рабочая версия, а не муляж, которая успела пройти проверку двойным вакуумным давлением. Глава SpaceX также отметил, что было невероятно сложно достичь баланса эстетичности и функциональности и обещал рассказать больше подробностей о скафандре в ближайшие дни.

Ранее Маск рассказал, что скафандр разрабатывается для программы NASA Commercial Crew Program. То есть, в этих скафандрах будут летать на МКС астронавты из экипажа космического корабля Crew Dragon (Dragon 2). Напомним, что первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon к МКС запланирован на середину 2018 года.

Pics of SpaceX spacesuit developed for NASA commercial crew program coming out next week. Undergoing ocean landing mobility/safety tests.

— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2017