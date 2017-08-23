Илон Маск показал первый скафандр SpaceX, который уже прошел испытания в вакууме

В новости о новых скафандрах Boeing, в которых будут летать на МКС астронавты из экипажа космического корабля CST-100 Starliner, мы отмечали, что SpaceX Илона Маска тоже разрабатывает собственный скафандр. А то, что Маск якобы выбрал себе в помощники известного голливудского художник-постановщика Хосе Фернандеса, создателя костюмов таких супергероев как Бэтмен, Железный Человек, Человеке-паук и др., только повышало градус интриги. И вот сейчас Илон Маск сжалился над изголодавшейся общественностью – предприниматель опубликовал в своем Instagram первое фото скафандра компании, созданного в партнерстве с NASA. Отметим, что заглавная иллюстрация — опубликованный в 2015 году Маском концепт-арт, реальное фото скафандра приведено ниже:

В прикрепленном к фотографии сообщении Маск отметил, что это уже рабочая версия, а не муляж, которая успела пройти проверку двойным вакуумным давлением. Глава SpaceX также отметил, что было невероятно сложно достичь баланса эстетичности и функциональности и обещал рассказать больше подробностей о скафандре в ближайшие дни.

First picture of SpaceX spacesuit. More in days to follow. Worth noting that this actually works (not a mockup). Already tested to double vacuum pressure. Was incredibly hard to balance esthetics and function. Easy to do either separately. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Авг 23 2017 в 12:59 PDT

Ранее Маск рассказал, что скафандр разрабатывается для программы NASA Commercial Crew Program. То есть, в этих скафандрах будут летать на МКС астронавты из экипажа космического корабля Crew Dragon (Dragon 2). Напомним, что первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon к МКС запланирован на середину 2018 года.

Pics of SpaceX spacesuit developed for NASA commercial crew program coming out next week. Undergoing ocean landing mobility/safety tests. — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2017

«Фотографии скафандра SpaceX, созданного для программы коммерческих экипажей NASA, опубликуем на следующей неделе. Сейчас проводим тесты на мобильность и безопасность при посадке в океане».

Пока сложно сказать, можно ли будет в этом скафандре выходить в открытый космос или же, он, как и модель Boeing, предназначен сугубо для использования внутри космических кораблей.

Общаясь с пользователями Reddit в 2015 году Маск говорил, что костюм SpaceX «должен выглядеть как скафандр 21 века и быть при этом надежным». В том же году появились концепт-арты прототипа скафандра, созданные для журнала Vogue (на заглавной иллюстрации). Как видим, реальный скафандр в целом похож на то, что демонстрировали концепт-арты.