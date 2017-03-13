Intel покупает разработчика систем автоматического вождения Mobileye за $15 млрд

Компания Intel объявила о покупке израильской компании Mobileye, специализирующейся на системах машинного зрения для транспортных средств. Процессорный гигант заплатит по $63,54 за каждую акцию Mobileye. Это выше рыночной стоимости акций, которая на момент закрытия биржевых торгов в пятницу составляла, но уже сегодня на фоне новостей о покупке повысилась на 29,8% – до $61,36. Общая сумма сделки составит примерно $15 млрд, что делает ее крупнейшим приобретением в истории компании, ориентированной исключительно на сегмент автономного вождения.

В последнее время Intel и Mobileye сильно сблизились, так что сделку нельзя назвать большим сюрпризом, особенно с учетом недавних заявлений первой в ближайшие два года потратить на разработку технологий автономного вождения более $250 млн. Альянс, включающий BMW Group, Intel и Mobileye планирует начать тестирование примерно 40 беспилотных автомобилей BMW уже во второй половине текущего года.

Ожидается, что покупка Mobileye не только станет хорошим подспорьем для амбициозных намерений Intel в отношении рынка самоуправляемых автомобилей, но и позволит ей эффективнее конкурировать с Qualcomm и NVIDIA. Первая недавно выложила рекордные $47 млрд за крупнейшего поставщика чипов для автомобильной индустрии NXP, а последняя уже давно занимается разработкой чипов для самоуправляемых автомобилей.

Разработки Mobileye послужат хорошим дополнением к технологиям Movidius, разработчика процессоров для систем компьютерного зрения, которого Intel купила в конце прошлого года.

Комментируя сделку с Mobileye, глава Intel Брайан Кржанич отметил, что эта покупка позволит объединить активы Intel (процессоры Intel Xeon, программируемые вентильные матрицы (FPGA), память 3D XPoint и модемы 5G) с разработками мирового лидера в области систем машинного зрения.

«Эта сделка, по сути, позволит объединить глаза автономного автомобиля с мозгом, который отвечает за его управление», – отметил глава Intel.

Intel рассчитывает профинансировать покупку за счет собственных денежных средств. Завершение сделки ожидается в течение ближайших 12 месяцев при условии получения всех необходимых в таких случаях разрешений и одобрений.