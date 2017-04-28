Intel установила очередной рекорд по сумме прибыли благодаря успешным продажам чипов для ЦОД

Вместе с другими крупными IT-компаниями Intel опубликовала собственный отчёт о финансовых результатах по итогам работы в первом квартале 2017 года.

Отчёт свидетельствует о рекордной прибыли, которая по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (тоже рекордным) увеличилась на 45% — с $2,05 млрд в 2016 году до $2,96 млрд в нынешнем году. Сумма полученного дохода увеличилась с $13,7 млрд до $14,80 млрд. Основным источником роста доходов стало направление по изготовлению продукции для центров обработки данных. Это направление показало рост доходов на 6% — до $4,2 млрд.

Вместе с тем, наблюдается стабилизация ситуации на рынке персональных компьютеров, который генерирует большую сумму дохода – $8 млрд по итогам первого квартала 2017 года. Прирост по сравнению с прошлым годом также составил 6%. Но приоритетным для себя Intel считает бизнес, ориентированный на центры обработки данных, так как он является более прибыльным.

Во втором квартале 2017 года компания Intel планирует получить доход в сумме $14,4 млрд (+/- $500 млн).

Источник: cdrinfo