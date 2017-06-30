К концу года полиция Дубая выведет на улицы миниатюрные беспилотные электромобили Otsaw O-R3, способные распознавать лица и преследовать преступников

Полиция Дубая объявила, что до конца текущего года выведет на улицы города самоуправляемые электромобили, которые смогут распознавать преступников и нарушителей общественного порядка, а в случае необходимости даже преследовать их с помощью комплектных дронов.

Впрочем, до полноразмерых «роботов-полицейских» этим устройствам еще далеко, внешне они напоминают скорее автономных роботов-курьеров для доставки пиццы и других товаров, приобретенных в онлайн-магазинах.

Разработчики из сингапурской компании OTSAW Digital называют свою модель O-R3 «первым в мире наземно-воздушным охранным роботом». Он умеет самостоятельно передвигаться по заданному маршруту, объезжая препятствия с помощью продвинутой системы автономного движения, оснащенной обычной и термальной камерами, лазерным сканером и лидаром.

Специальное программное обеспечение позволяет роботу распознавать потенциальных нарушителей (например особ, нарушивших границы охраняемой территории), разыскиваемых полицией преступников (с помощью технологии распознавания лиц), а также потенциально опасные вещи (забытые сумки и т.д.)

В случае, если робот O-R3 не сможет преследовать преступника самостоятельно из-за препятствий или пересеченной местности, он выпускает в небо комплектный дрон, который передает видео в наблюдательный центр полиции.

Напомним, что к 2030 году в Дубае появится полицейский участок из одних роботов, причем первый робот-полицейский уже вышел на службу. Также отметим, что в том же году власти города хотят перевести не менее 25% пассажирских перевозок на разнообразные автономные средства передвижения.

В рамках данного проекта власти города уже провели переговоры с Uber и уже приобрело 200 электромобилей Tesla Model S и Model X для собственной службы беспилотного такси, заинтересовалось проектом Илона Маска Hyperloop One, а также подписали договор о начале тестирования с разработчиками автономного летающего такси Volocopter 2X.

Источник: Gulfnews