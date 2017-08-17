Курс Bitcoin преодолел рубеж $4500
Стоимость криптовалюты Bitcoin растёт просто невероятными темпами. На прошлых выходных был взят рубеж $3000, через несколько дней – $3500, на минувших выходных – $4000. А сегодня курс Bitcoin достиг отметки $4500. Таким образом, каждые 3-5 дней стоимость криптовалюты увеличивается на $500.
Очередной психологически важный рубеж, по данным Coindesk, был взят 17 августа около 14 часов по Киевскому времени. На момент подготовки материала (около 14:20 по Киевскому времени) стоимость Bitcoin составляет $4510,35, а максимум был зафиксирован на уровне $4522,13.
- Узнать, что такое криптовалюта, и как она работает, можно из следующего материала.
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- В мае этого года курс криптовалюты Bitcoin впервые превысил $2000, а в начале июня валюта почти достигла $3000, но затем резко пошла вниз до $2666. В июле курс и вовсе впервые за два месяца упал ниже $2000.
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- Нынешний очередной подъем курса произошел спустя несколько дней после разделения криптовалюты Bitcoin на две разновидности: классический биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Необходимость этого шага обусловлена нехваткой «места» в блоке и, как результат, длинными «очередями» – прохождения одной транзакции порой приходилось ждать несколько дней.
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- Уже осенью этого года ожидается появление третьего варианта Bitcoin.