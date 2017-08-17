Курс Bitcoin преодолел рубеж $4500

Стоимость криптовалюты Bitcoin растёт просто невероятными темпами. На прошлых выходных был взят рубеж $3000, через несколько дней – $3500, на минувших выходных – $4000. А сегодня курс Bitcoin достиг отметки $4500. Таким образом, каждые 3-5 дней стоимость криптовалюты увеличивается на $500.

Очередной психологически важный рубеж, по данным Coindesk, был взят 17 августа около 14 часов по Киевскому времени. На момент подготовки материала (около 14:20 по Киевскому времени) стоимость Bitcoin составляет $4510,35, а максимум был зафиксирован на уровне $4522,13.