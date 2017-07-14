Львовский аэропорт: «Ryanair не требовал от нас предоставления дотаций и бесплатных услуг, вдобавок нам удалось отклонить несколько их условий»

Сегодня в Киеве состоялась пресс-конференции директора львовского аэропорта Татьяны Романовской, которая рассказала интересные подробности о процессе подписания контракта с ирландским лоукостером Ryanair. В отличие от аэропорта «Борисполь», переговоры с которым продолжались несколько месяцев, международный аэропорт «Львов» гораздо быстрее смог подписать контракт с Ryanair, что некоторые эксперты связывали с уступчивостью западного аэрпорта.

Однако Татьяна Романовская развеяла эти утверждения, заявив, что Ryanair, как и любому другому перевозчику, в случае захода будет предоставлена скидка по объему пассажиропотока и на новые направления.

«С самого начала переговоров с Ryanair мы знали, что они могут захотеть дотаций. Поэтому при Туристическом альянсе (объединение туроператоров Львова) бы создан специальный фонд. Но когда мы провели переговоры с Ryanair, они сказали, что дотации им не нужны», — заявила Татьяна Романовская.

В процессе переговоров аэропорту «Львов» также удалось отклонить несколько требований Ryanair, но это в итоге не помешало успешно заключить контракт. Татьяна Романовская также отметила, что лоукостер предложил только базовый договор, а все остальные требования предложил рассмотреть в последующие годы.

Речь идет о части требований, о которых упоминал глава аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин, связанных с частью прибыли от магазинов Duty Free, земли под гостиницу и т.д. При этом по словам Татьяны Романовской, Ryanair не требовал от ее аэропорта бесплатных услуг, как это было в случае с «Борисполем».

Отметим, что даже наличие подписанного контракта со львовским аэропортом не помешало Ryanair заявить об отказе работать на украинском рынке, хотя после проблем с «Борисполем» вполне можно было оставить в силе рейсы из Львова.

Напомним, что вчера генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что возобновляет переговоры с лоукостером Ryanair в новом формате «Министерство инфраструктуры — аэропорт «Борисполь» — Ukraine Investment Promotion Office». После этого появилась информация, что до завершения переговоров Рябикин остается на своем посту.

Источник: ЦТС