Microsoft близка к завершению работ над Windows 10 Creators Update, названа ориентировочная дата выхода

Как сообщают осведомлённые источники, корпорация Microsoft отправит тестерам финальную версию обновления Windows 10 Creators Update до конца этого месяца. На текущий момент компания находится на финальном этапе разработки. Тем не менее, окончательная дата публичного релиза Windows 10 Creators Update всё ещё не называется. В самой Microsoft надеются выпустить обновление для полностью совместимых устройств в начале апреля, а общий релиз должен состояться на протяжении месяца.

По данным других источников, Microsoft намерена распространить среди тестеров несколько релиз-кандидатов финальной версии Windows 10 Creators Update на следующей неделе. После выбора окончательного варианта финальной версии он будет отправлен тестерам. Как ожидается, это состоится в конце марта. Публичный релиз обновления должен состояться 11 апреля. Вместе с тем, Microsoft подготовит несколько патчей для Windows 10 Creators Update, чтобы устранить незначительные ошибки, которые не будут исправлены в крупном обновлении. Ранее Microsoft обещала быть более прозрачной с этими обновлениями, чтобы пользователям не приходилось многократно перезагружать компьютер после разворачивания Creators Update.

Источник: The Verge