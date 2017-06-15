Microsoft представила обновленный логотип Skype, строгий и без «облачка»

В начале этого месяца корпорация Microsoft радикально изменила дизайн приложения Skype, добавив в него несколько новых функций в духе Snapchat. А теперь пришло время и для изменения дизайна логотипа приложения.

Обновлённый логотип состоит из значка и слова, расположенного справа от значка. Сам значок уже используется некоторое время. Слово «Skype» выполнено корпоративным шрифтом Microsoft. Теперь логотип больше соответствует стилю других программных продуктов и сервисов компании, например, Office.

Вероятно, новый логотип отражает стремление Microsoft позиционировать Skype в качестве программного обеспечения для деловых коммуникаций.

Источник: The Verge