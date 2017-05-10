Microsoft: «роскошное» тканевое покрытие Surface Laptop потребует периодического несложного ухода

Недавно представленный ноутбук Microsoft Surface Laptop с операционной системой Windows 10 S получил тканевое покрытие клавиатурного блока. Для этого используется алькантара (запатентованный отделочный материал, также известный как искусственная замша).

Этот материал достаточно износостойкий, но всё же у потенциальных покупателей могут возникнуть опасения относительно внешнего вида ткани, часто соприкасающейся с руками, после длительного периода эксплуатации. Ресурс The Verge уточнил этот момент у главного менеджера направления Microsoft Surface Engineering Пита Кириаку (Pete Kyriacou).

Тот заявил, что Microsoft сотрудничала с компанией Alcantara (изготовитель ткани алькантара) с целью придания дополнительных защитных свойств материалу. Для этого поверх ткани используется специальное полиуретановое покрытие. Оно призвано предотвратить появление пятна на ткани в случае пролития жидкости и дать пользователю время на устранение проблемы. При этом покрытие достаточно тонкое и незаметное, чтобы сохранить приятные тактильные ощущения при соприкосновении с тканью.

Пит Кириаку часто упоминал в разговоре слово «роскошный», описывая используемый тканевый материал (алькантара часто используется в автомобильном тюнинге, изготовлении мебели, обивке яхт, производстве одежды и аксессуаров). Тем самым подразумевается, что, как и другие предметы роскоши, тканевое покрытие клавиатурного блока ноутбука требует ухода. Причём, по словам Кириаку, такой уход будет периодическим и несложным. Достаточно воспользоваться микрофиброй и водным раствором мыла, чтобы очистить поверхность от накопившейся грязи. Применение каких-либо специальных моющих средств не потребуется. Такую «влажную уборку» тканевой поверхности нужно будет проводить по мере загрязнения – примерно, раз в полгода.

Источник: The Verge