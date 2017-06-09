Microsoft внедрила большое количество новшеств в новой тестовой сборке Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила очередную тестовую сборку операционной системы Windows 10 (номер сборки 16215), в которой содержится большое количество улучшений и нововведений.

Так, был существенно переработан внешний вид центра уведомлений. Теперь в нём присутствуют отдельные секции для приложений, а уведомления от устройств и приложений группируются более понятно.

Новая сборка Windows 10 позволяет закреплять избранные сайты в панели задач и затем открывать их в браузере Microsoft Edge одним кликом. В самом браузере улучшена анимация создания новой вкладки, она работает быстрее.

Виртуальный ассистент Cortana также претерпел некоторые изменения. В него добавлена функция создания уведомлений путём сканирования изображений (с разрешения пользователя). Благодаря этому пользователь может сфотографировать афишу, а Cortana создаст соответствующее напоминание на её основе. Благодаря новой функции «Лассо» пользователь сможет обводить важный для него контент стилусом, а виртуальный ассистент создаст напоминание.

Наибольшее количество нововведений в свежей сборке Windows 10 связано с использованием стилуса. Панель рукописного ввода была переработана таким образом, чтобы распознавать большее количество жестов, предоставлять улучшенные возможности редактирования, добавлять эмодзи и автоматически распознавать рукописный ввод. Когда пользователь пишет с помощью цифрового пера, слова автоматически преобразуются в текст, а слова сдвигаются так, что было просто продолжать писать. При этом можно выбрать текст для редактирования и внести исправления в преобразованный текст с помощью рукописных жестов. Имеется возможность зачеркнуть, объединить или разделить текст с помощью таких жестов. Панель рукописного ввода также обеспечивает быстрый доступ к эмози и символам. Панель рукописного ввода будет по умолчанию размещаться рядом с тем местом, где пользователь пишет. А при необходимости даже можно использовать стилус для прокрутки в приложениях и веб-сайтах. Microsoft даже добавила опцию «find my pen», которая покажет, где пользователь был со своим устройством, когда в последний раз использовал стилус.

Вместе с тем, Microsoft наконец упростила вставку эмодзи в сообщения электронной почты или социальных сетей. Новая комбинация клавиш (winkey + точка / точка с запятой) вызывает появление новой панели эмодзи, из которой можно выбрать наиболее подходящие варианты. Для пользователей компьютеров и планшетов с Windows 10 добавлена новая сенсорная клавиатура с прогнозом ввода слов, подсказками для эмодзи, возможностью ввода одной рукой и возможностью ввода форм при помощи пальцев или стилуса. Также в эту клавиатуру внедрена поддержка ввода при помощи диктовки.

В новой сборке Windows 10 имеется и ряд менее значительных изменений. Среди них – новая функция копирования ссылок для более простой их передачи друзьям, улучшенная поддержка HDR мониторов, возможность простого переключения между публичными и частными сетями и др.

Источник: The Verge