MMOne — вращающееся вокруг трех осей кресло-аттракцион для виртуальной реальности от одесских разработчиков. Оно будет стоить как топовая Tesla Model S

Необычную игровую систему на базе гарнитуры виртуальной реальности Oculus и кресла, способного вращаться на 360° по трем осям, обеспечивая более глубокое погружение и незабываемый игровой опыт, разрабатывает и производит одесская MMOne. Цена у него очень высокая. Точную сумму разработчики не называют, но приравнивают разработку к Tesla Model S в хорошей комплектации. То есть, порядка $130 тыс. Но здесь нужно понимать, что это продукт не для домашнего использования, хотя если средства позволяют, то почему бы и нет, а для игровых и развлекательных центров.

Для начала немного предыстории. Стартап был основан в 2012 году несколькими школьными друзьями с опытом работы в различных областях. Как рассказывает один из сооснователей стартапа Алекс Рыжкин, команда в числе первых профинансировала проект Oculus Rift на Kickstarter и в числе первых заполучили заветную гарнитуру в свои руки. По словам Рыжкина, новоиспеченными предпринимателями руководило желание сделать что-то хардкорное для геймеров. При этом они полностью осознавали, что полное погружение в игру происходит только, когда тело движется так же, как и персонаж в игре. Так и родилась идея кресла, которое способно полностью повторять перемещения игрока в пространстве.

В начале этого года команда наконец-то завершила разработку коммерческой версией кресла, появлению которого предшествовали несколько прототипов. По данным VentureBeat, себестоимость прошлогоднего прототипа составляла внушительные $50 000. Все эти годы разработка велась исключительно на деньги сооснователей, но для массового выпуска своего чудо-кресла MMOne намерена прибегнуть к помощи инвесторов. Сейчас в команде стартапа — 10 человек.

«У нас за это время было много версий этого аттракциона, но каждый раз выход коммерческой версии останавливала сертификация. Сейчас же мы получили европейский сертификат TUV», — рассказывает Борисов.

На видео ниже можно увидеть прототип кресла, показанный на выставке Paris Games Week в 2015 году:

А вот видео коммерческой версии кресла:

VR-составляющая система представлена гарнитурой Oculus CV1, остальные комплектующие – немецкие. Собираться кресла будут в Украине, для этого команда уже арендовала соответствующие производственные мощности.

По словам разработчиков, кресло подходит для 50% игрового контента: космические симуляторы, гоночные симуляторы, авиасимуляторы. В общем все, что связано с быстрым движением, резкими поворотами и т.д. Кресло совместимо со многими популярными играми, включая гоночную Trackmania Turbo от Ubisoft, авиасимулятор DCS World от Eagle Dynamics и другие.

Сама идея не нова и конкурентов у MMOne хватает. На их фоне разработка MMOne, если верить создателям, выделяется малым временем отклика. Для геймера важно, чтобы от момента нажатия кнопки на джойстике до момента вращения двигателя была минимальная задержка — сейчас в кресле MMOne она составляет до 30 миллисекунд.

За две недели с начала продаж MMOne уже получила 350 заявок от заинтересованных клиентов. Что интересно, интерес к креслу проявляют не только парки аттракционов, шоппинг-моллы, аэропорты, ТРЦ, но и музеи и органы правосудия, рассматривающие споры в области VR.

В будущем MMOne обещает проводить в Одессе демо-дни, предоставляя всем желающим возможность опробовать технологию. Кроме того, команда рассматривает создание собственного контента, сотрудничество с киберспортивными VR-чемпионатами и даже создание сети VR-аттракционов по всему миру. То есть, планы у украинского стартапа наполеоновские.

Источник: ain