«Много денег бывает»: ключевые разработчики самоуправляемого автомобиля Google ушли из компании из-за слишком высоких зарплат

Бывает и такое. Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на осведомленных информаторов, в прошлом подразделение Google, занимающееся разработкой технологий автономного вождения, потеряло много ключевых специалистов из-за того, что компания платила им слишком много денег. Как сообщается, избыток финансов подтолкнул разработчиков заняться собственными проектами.

Издание отмечает, что чрезмерно высокие зарплаты были обусловлены особой схемы компенсации для сотрудников, пришедших в проект по созданию беспилотного автомобиля на начальной стадии. Говоря точнее, запущенная в 2010 году система была основана на увязке компенсации с достижением определенных показателей. В итоге сотрудники получали не только сверхвысокие зарплаты, но и всевозможные бонусы, а также доли в компании.

Пик выплат пришелся на 2015 год, когда размер компенсационного пакета достигал, на минуточку, нескольких миллионов долларов. Как отметили источники издания, в отдельных случаях зарплата и бонусы сотрудника за четыре года умножались на 16 раз. При этом компенсации выплачивались даже за достижение каких-либо промежуточных показателей, хотя создание самого беспилотного автомобиля откладывалась на годы.

В числе первых из команды ушел бывший руководитель Крис Урмсон, который сейчас вместе с бывшим главой разработки функциональности Tesla Autopilot Стерлингом Андерсоном занимается разработкой собственного беспилотного автомобиля Aurora. Здесь не лишним будет отметить о судебном иске, поданном компанией Tesla против Урмсона и Андерсона с обвинениями в краже технологий и переманивании ее сотрудников.

Другой экс-инженер Брайан Сейлски создал стартап Argo AI, занимающийся разработкой системы «виртуальный водитель» для беспилотных автомобилей. В эту систему уже согласилась инвестировать около $1 млрд компания Ford. Еще ряд бывших сотрудников Google создали проект по разработке самоуправляемых грузовиков Otto, который в сентябре 2016 года приобрела компания Uber.

Источник: Bloomberg и TJ