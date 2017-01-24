В этом году на Закарпатье построят солнечную электростанцию ​​мощностью 5 МВт за 5,5 млн евро из не требующих очистки и обслуживания панелей

Закарпатье является одним из лидеров солнечной энергетики в Украине. Так, в селе Ирлява Ужгородского района построена крупнейшая в Западной Украине солнечная электростанция ООО «Солнечная энергия ПЛЮС», еще одна станция расположена вблизи областного центра, другая — в селе Теково Виноградовского района. Теперь же инвесторы взялись за Тячевский район, где в текущем году собираются построить солнечную электростанцию мощностью 5 МВт вблизи села Угля.

Стоимость проекта составляет почти 5,5 млн евро, из которых 30% средств вкладывают украинские инвесторы, остальное — английская компания. Окупаемость данной солнечной станции по расчетам составит порядка 7 лет. Конструкция будет собрана из готовых модульных блоков, а собранная энергия будет поступать в общую сеть электропитания через трансформаторную подстанцию. Что интересно, такие панели защищены от неблагоприятных погодных условий в виде снега, града, дождя и не требуют специального обслуживания или очистки.

На официальном сайте Тячевской райадминистрации отметили, что данный проект поможет улучшить качество электроснабжения, создаст новые рабочие места и принесет налоги в сумме от 4,5 до 5 млн грн в год в бюджеты разных уровней. Кроме солнечной электростанции инвесторы планируют построить и тепловую на территории Дубовского завода

Источник: Пресс-служба Тячевской райгосадминистрации