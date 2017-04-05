NASA опубликовало видео симуляции последнего этапа 20-летней мисси зонда Cassini

26 апреля космический зонд Cassini впервые войдёт в пространство между кольцами Сатурна и верхними слоями атмосферы планеты. Это будет начало финального этапа его 20-летней миссии.

Зонд Cassini был запущен с Земли 15 октября 1997 года. Его основной миссией было изучение Сатурна, колец и спутников планеты. Дорога к пункту назначения была достаточно долгой. Использовав гравитационное поле трёх планет (Венеры, Земли, Юпитера), лишь к лету 2004 года зонд приблизился к Сатурну и приступил к его изучению. Миссия Cassini несколько раз продлевалась, сначала в 2008 году, а затем – в 2010 году. Теперь же подошло время выполнить последний этап исследовательской миссии аппарата.

Финальная фаза получила название Grand Finale. Как было сказано выше, она начнётся 26 апреля с прохождения между Сатурном и его кольцами. Всего планируется совершить 22 таких прохождения, что позволит изучить планету и её кольца с новых ракурсов. Миссия завершится 15 сентября 2017 года, когда Cassini войдёт в атмосферу Сатурна, продолжая собирать и передавать данные на Землю вплоть до того момента, пока аппарат не сгорит в атмосфере. Это позволит ученым собрать уникальные данные о структуре и физических свойствах слоёв атмосферы планеты.