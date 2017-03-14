NASA показало панорамное видео огневых испытаний двигателя RS-25, который планируется использовать для ракеты Space Launch System
Космическое агентство NASAнамерена использовать ракету Space Launch System для отправки людей на Марс. Она будет оснащена жидкотопливным двигателем RS-25. В NASA провели огневые испытания этого двигателя и поделились панорамным видео этого процесса, позволяющим увидеть тестовую площадку с обзором в 360 градусов.
В ролике показан запуск двигателя, снятый с различных ракурсов. Одна из камера была установлена в непосредственной близости от двигателя и показывает выхлоп пламени и горячих газов, которые двигаются со скоростью, в 13-раз превышающей скорость звука. В реальной жизни человек не сможет увидеть старт ракеты с такого ракурса.
RS-25 является обновлённой версией главного двигателя Space Shuttle (не боковых ускорителей). В ракете Space Launch System будет использоваться четыре таких двигателя, после старта они будут работать без перерыва на протяжении 8,5 минуты, чтобы вывести космический аппарат Orion за пределы земной орбиты.
Источник: Engadget
- Ракета Space Launch System разрабатывалась с целью осуществления полётов к Луне и Марсу к 20-м и 30-м годам, соответственно. Дизайн ракеты был утверждён в 2014 году, а первый запуск был запланирован на конец 2017 года, но затем он был перенесён на 2018 год.
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- Планировалось создать две версии ракеты Space Launch System. Первая сможет поднимать в космос до 70 т нагрузки, а вторая – до 130 т. Ракета совместима с пилотируемым кораблем Orion компании Lockheed Martin, предназначенным для межпланетных перелетов.