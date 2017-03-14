NASA показало панорамное видео огневых испытаний двигателя RS-25, который планируется использовать для ракеты Space Launch System

Космическое агентство NASAнамерена использовать ракету Space Launch System для отправки людей на Марс. Она будет оснащена жидкотопливным двигателем RS-25. В NASA провели огневые испытания этого двигателя и поделились панорамным видео этого процесса, позволяющим увидеть тестовую площадку с обзором в 360 градусов.

В ролике показан запуск двигателя, снятый с различных ракурсов. Одна из камера была установлена в непосредственной близости от двигателя и показывает выхлоп пламени и горячих газов, которые двигаются со скоростью, в 13-раз превышающей скорость звука. В реальной жизни человек не сможет увидеть старт ракеты с такого ракурса.

RS-25 является обновлённой версией главного двигателя Space Shuttle (не боковых ускорителей). В ракете Space Launch System будет использоваться четыре таких двигателя, после старта они будут работать без перерыва на протяжении 8,5 минуты, чтобы вывести космический аппарат Orion за пределы земной орбиты.

Источник: Engadget