На прошлой неделе компания SpaceX обновила страничку с описанием возможностей ракет Falcon. Как утверждается, ракеты Falcon 9 теперь могут выводить на низкую орбиту полезную нагрузку массой, которая почти вдвое превышает значение, заявленное первоначально. А разрабатываемая в настоящее время ракета-носитель Falcon Heavy, являющаяся более крупной версией Falcon 9 (первые испытания намечены на ноябрь), как сообщается, будет отличатся более высокой грузоподъемностью, чем предполагалось изначально.

Что же касается конкретики, максимальный вес выводимого ракетой Falcon 9 на низкую околоземную орбиту оборудования увеличен с первоначальных 13,2 до 22,8 тонны. Также утверждается, что Falcon 9 может доставить на Марс полезную нагрузку массой чуть больше 4 тонн. Любопытно, что никаких аппаратных изменений в маршевые двигатели ракеты производитель не вносил. Как отметил основатель и глава компании SpaceX Илон Маск в одном из своих сообщений в Twitter, недооцененный потенциал ракеты раскрыло внутреннее тестирование. На всякий случай уточним, что заявленные возможности относятся к «одноразовым» ракетам Falcon 9, которые не возвращаются после запусков. Многоразовые версии ракет Falcon 9 будут немного «слабее», конкретно их грузоподъемность будет на 30-40% ниже (предположительно, по причине меньшего количества топлива).

Как уже отмечалось выше, возможности Falcon Heavy также были обновлены. Максимальный вес выводимого на низкую околоземную орбиту оборудования увеличен до 54,4 тонны, а масса полезной нагрузки, которую Falcon Heavy способна донести до Марса теперь достигает 13,6 тонны.

Не лишним будет отметить, что мощность Falcon Heavy является судьбоносной для компании SpaceX и ее планов отправить космический корабль Red Dragon на Марс уже в 2018 году. Полет на Марс в ближайшие два года, о котором SpaceX объявила буквально на прошлой неделе, звучит фантастически, учитывая, что сам корабль пока испытывался лишь единожды, а ракета все еще находится в разработке. Тем не менее, у SpaceX есть еще два года для подготовки, а ее глава Илон Маск уже неоднократно доказывал свою способность делать то, что кажется принципиально невозможным. Как ранее уже подшучивали наши читатели, для Илона полет на Марс – не что иное, как долгожданное возвращение домой :).

Источник: The Verge