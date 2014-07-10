Nike анонсировала выход футбольного приложения Nike Football

Nike Football запускает новое онлайн и мобильное приложение, которое, по словам разработчика, объединит в себе все лучшее за всю историю существования футбольного бренда и предоставит молодым футболистам доступ к профессиональной игре.

Приложение позволяет игрокам организовывать матчи, общаться со своими друзьями и членами команды специальными футбольными символами, которые передают эмоции игроков, а также в числе первых получать доступ к эксклюзивным продуктам Nike.

Сообщается, что Nike Football также может быть первым шагом на пути к профессиональной карьере, так как напрямую будет связывать пользователей с Академией Nike – футбольной академией для молодых игроков, базирующейся в Лондоне и существующей при поддержке Английской Премьер-Лиги. Попадание в Академию может дать молодым футболистам возможность тренироваться под руководством тренеров с перспективой подписания профессионального контракта.

Сотрудничество с Академией Nike будет заключаться в возможности регистрации на отборы, проводимые академией, для пользователей приложения.

В числе других особенностей приложения упоминается функции создания собственных мини-сообществ Crew и организации матча Play.

Приложение Nike Football для Android и iOS станет доступным для скачивания сегодня, найти ссылки на магазины приложений можно будет на сайте программы.