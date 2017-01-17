НКРСИ планирует начать продажи 4G-частот с диапазона 2,6 ГГц уже в текущем году, но в этом случае 4G-сети покроют только центры крупных городов Украины

Глава Национальной комиссии регулирования связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский поделился планами по внедрению нового поколения связи (4G/LTE) в Украине в интервью изданию «НВ Бизнес». В частности, он упомянул, что НКРСИ проведет 4G/LTE-тендер в диапазоне 2,6 ГГц до конца 2017 года, но в этом случае на 4G-сети смогут рассчитывать только жители центров крупных городов, остальным же придется довольствоваться 3G-связью.

Он отметил, что именно в диапазоне 2,6 ГГц проще и быстрее ввести четвертое поколение сотовой связи, так как одна базовая станция на этой частоте способна обеспечить высокую пропускную способность для многих пользователей, но на маленькой территории. К таким выводам пришли консультанты из британской Analysys Mason, которые завершили свое исследование в конце прошлого года.

«LTE прежде всего будет пользоваться спросом в крупных города. Как первый шаг конкурс можно и нужно провести еще в этом году», — подчеркнул глава НКРСИ.

Напомним, что НКРСИ собиралась во втором-третьем квартале 2017 года выставить на продажу полосу в 80 МГц в диапазонах 2510-2545, 2565-2570, 2630-2665 и 2685-2690 МГц. Этими полосами выразила готовность поделиться компания ММДС-Украина за компенсацию в размере порядка 25% от стартовой стоимости выставленных на аукцион полос. С учетом расчетной стоимости в 1,059 млн грн за 1 МГц в диапазоне 2,6 ГГц, что с начальная стоимость должна составить 2,288 млрд грн. При этом регулятор намерен выставить на продажу три-четыре блока, а если желающих приобрести частоты больше, то возможно на аукцион попадет и пять блоков частот.

Александр Животовский также отметил, что в 2017 году можно было бы успеть подготовить к 4G-аукциону и диапазон частот 1800 МГц. Однако ситуация в данном диапазоне осложняется тем, что Киевстар пользуется более, чем половиной радиочастот в этом сегменте, и вдобавок частоты распределены между операторами узкими несплошными полосами. Таким образом для того, чтобы «процесс пошел», операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone Украина и lifecell должны договориться между собой о симметричном перераспределении (рефарминге) частот в данном диапазоне.

«Если три оператора договорятся о перераспределении, то 4G-тендер можно было бы провести еще в этом году» — сказал Александр Животовский.

Отметим, что вопрос о запуске 4G-связи в диапазонах 800 МГц и 900 МГц пока вообще не обсуждается. Дело в том, что первый диапазон до сих пор используется военными и аналоговым телевидением, а значит для того, чтобы освободить его придется окончательно перейти к цифровому ТВ-вещанию и провести конверсию для военных частот. А в диапазоне 900 МГц наблюдается примерно та же ситуация, что и в случае с 1800 МГц — частоты неравномерно распределены между тремя мобильными операторами, для чего опять же потребует провести рефарминг.

Исходя из вышеперечисленного, подготовить данные диапазоны для 4G-аукциона в текущем году вряд ли удастся, несмотря на их привлекательность для операторов — базовые станции на частотах 800 МГц и 900 МГц обеспечивают более широкое покрытие, что позволяет сэкономить на плотности установки БС.

Источник: «НВ Бизнес»