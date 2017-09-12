Новости украинских соцсетей: создатели Ukrainians анонсировали запуск нового проекта ЄСВОЄ, а Woolik перестала работать

Часть команды разработчиков закрывшейся на прошлой неделе социальной сети Ukrainians объявили о предстоящем запуске нового социального проекта – ЄСВОЄ. На сайте ЄСВОЄ есть таймер обратного отсчета времени до запуска, намеченного на 29 сентября.

Всім привіт!Декілька днів тому я оголосила про припинення розробки національної соціальної мережі Ukrainians. Ця новина сколихнула українців і викликала широке обговорення в засобах масової інформації та соціальних медіа.😉Та не спішіть сумувати!😉Сьогодні, ми радістю оголошуємо про початок нової ери. Наша команда збирається змінити, хоча, ні — Наша команда змінює! саму суть поняття “соціальна мережа”. Останні століття, Українці завжди користувались чужим: чи то російським, чи американським…Однак,… сьогодні ми з гордістю заявляємо про те, що у НАС Є СВОЄ! Саме в Україні з'явився Інноваційний продукт, який ми продемонструємо цілому світу. Вже у вересні розпочне роботу нова!, інноваційна соціальна мережа ЄСВОЄ ( http://esvoe.com/) , яка об'єднає не тільки українців, а також громадян інших держав. 👉 http://esvoe.com/ 👈 Опубліковано Олександрою Струмчинською 11 вересня 2017 р.

«Именно в Украине появился инновационный продукт, который мы продемонстрируем всему миру. Уже в сентябре начнет работу новая, инновационная социальная сеть ЄСВОЄ, которая объединит не только украинцев, а и граждан других государств», – написала на своей страничке в соцсети Facebook соучредитель новой соцсети ЄСВОЄ Александра Струмчинская.

В комментарии LIGA.net Струмчинская уточнила, что разработкой новой соцсети занимается уже не та команда специалистов, что стояла за разработкой запущенной летом этого года соцсети Ukrainians, у которой на момент закрытия было зарегистрировано около 400 тыс. пользователей.

Между тем, похоже, еще одна украинская соцсеть прекратила свое существование. Речь о проекте Woolik, который его авторы называют «шуткой над украинцами и украинскими СМИ». По крайней мере, такое сообщение получил журналист LIGA.net с официального электронного адреса woolikdev@gmail.com. Отметим, что сама соцсеть на момент написания новости – недоступна.

«Заканчивайте уже с пиаром Woolik. Мы тут уже со смеху умираем. С уважением, группа шутников», — говорится в письме.

Только на прошлой неделе основанная двумя украинцами Woolik сообщила о невероятном наплыве пользователей – за неделю более 100 000 – и похвасталась переездом на новые сервера, которые «в 12 раз мощнее предыдущих». Причем представитель Woolik заявил, что наплыв пользователей такой, что в ближайшее время им опять придется переезжать.

Источник: liga.net (1 и 2)