NVIDIA готовит видеокарту GeForce GTX 1070 Ti для конкуренции с AMD Radeon RX Vega 56

Если верить китайскому ресурсу MyDrivers, компания NVIDIA готовит обновление видеокарты GeForce GTX 1070. Новинка, которая фигурирует под названием GeForce GTX 1070 Ti, по производительности займет место между нынешней GTX 1070 и моделью GTX 1080. То есть, GTX 1070 Ti (предположим, что она действительно существует) – это ответ NVIDIA на недавно вышедший графический адаптер AMD Radeon RX Vega 56.

Видеокарта GeForce GTX 1070 Ti, предположительно, будет построена на новой версии графического процессора GP104 с большим количеством ядер CUDA, скорее всего, адаптер получит 2048 ядер, как у мобильного аналога GTX 1070 Mobile, а может и еще больше. Для сравнения, актуальная GTX 1070 располагает 1920 ядрами CUDA. Видеопамяти у GTX 1070 Ti должно быть 8 ГБ, но пока неясно, будет ли это стандартная GDDR5 (9 Гбит/с) или же более быстрая GDDR5X (10 Гбит/с). Вероятно, GTX 1070 Ti также будет отличаться более высокими частотами GPU, но подробностей об этом пока нет.

В соцсети Baidu опубликовали одну фотографию весьма посредственного качества, свидетельствующую о существовании ПК, в конфигурации которого используются версия GeForce GTX 1070 Ti Strix от ASUS. Доказательство так себе, но все же.

Как обычно, информация о GTX 1070 Ti не имеет статуса официальной и воспринимать ее следует с изрядной долей скепсиса. Хотя в целом выпуск GTX 1070 Ti кажется вполне правдоподобным.

Источник: MyDrivers и Baidu