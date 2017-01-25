Объявлены имена пяти финалистов конкурса Google Lunar Xprize, луноходы которых поборются на главный приз в $20 млн

Стартовавший почти десять лет назад международный конкурс Google Lunar Xprize с призовым фондом $30 млн, о котором мы рассказывали уже не раз, выходит на финишную прямую. В настоящее время организаторы соревнования объявили имена пяти финалистов, которые прошли в заключительный этап состязания, успев заключить соответствующие контракты на запуск своих луноходов до истечения крайнего срока – до конца 2016 года.

Первым финалистом является команда израильских ученых и инженеров, которые называют себя SpaceIL. Разработанный ими луноход (на заглавном изображении) по размерам сопоставим с обычной стиральной машиной. В октябре 2015 года SpaceIL заключила контракт с небезызвестной компанией SpaceX Илона Маска, зарезервировал место для своего космического аппарата на одной из ракет Falcon 9. Запуск должен состояться в первой половине этого года. Еще один перспективный претендент на главный приз конкурса Google Lunar Xprize – американский стартап Moon Express/MoonEx с весьма амбициозными планами по добыче полезных ископаемых на Луне. Moon Express уже получила соответствующее разрешение для запуска космического корабля на Луну от правительства США и является первой частной американской компанией с такими привилегиями. Она подписала контракт с Rocket Lab USA на три запуска в период с 2017 по 2020 годы.

В число финалистов также вошли международная команда Synergy Moon, в которому вошли специалисты из различных стран мира. Для запуска собственного космического аппарата и лунохода Synergy Moon будет использовать ракету Interorbital Systems. Индийская компания Team Indus, о которой мы рассказывали в прошлом месяце, в доставке своего аппарата Ek Choti Si Asha на Луну полагается на ракету PSLV, разработанную Индийской организацией космических исследований (ISRO) для запуска индийских спутников дистанционного зондирования (IRS) на солнечно-синхронные орбиты. И наконец последний финалист – японская команда HAKUTO, которая для запуска своего лунохода объединилась с Team Indus, заключив соответствующий райдшеринговый договор.

Конкурс Google Lunar X Prize был запущен в 2007 году. Его главная цель — стимулировать развитие частной космонавтики. По условиям конкурса, в котором принимали участие 16 команд, космический аппарат должен доставить на спутник Земли роботизированный луноход. Последний должен проехать минимум 500 метров, отправив на Землю фотографии и видео, снятые на бортовую камеру, в качестве доказательства. Только в этом случае можно претендовать на главный приз в $20 млн. Остается добавить, что Google уже выдала участникам несколько миллионов на доработку аппаратов за преодоление различных промежуточных этапов конкурса, включая премию Diversity Prize в $1 млн, которая будет разделена между 16 участниками.

Источник: Engadget и Google Lunas Xprize