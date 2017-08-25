Официальная стоимость Galaxy Note8 c 64 ГБ памяти в Украине составит 29 999 грн
Компания Samsung сразу же после анонса смартфона Galaxy Note8 начала принимать на него предварительные заказы. Изначально их можно было оформить только через сайт компании, но теперь к нему подключились интернет-магазины «АЛЛО», «Цитрус» и Comfy, на сайтах которых была опубликована цена смартфона. В украинском офисе Samsung нам также подтвердили, что стоимость Galaxy Note8 c 64 ГБ памяти составит 29 999 грн.
Версии на 128 и 256 ГБ пока поставляться в Украину не будут, кроме этого, покупателям предлагают на выбор только два цвета: чёрный (Midnight Black) и «аметист» (Orchid Gray). Но покупатели, оформившие предварительный заказ, смогут купить за 1 грн док-станцию Samsung Dex.
Как видно, Galaxy Note8 — это один из самых дорогих смартфонов этого года. По данным Hotline.ua, дороже покупателям обойдётся только официальный iPhone 7 Plus с памятью на 256 ГБ, его цена в большинстве магазинов находится на уровне 30 999 грн. Официальная стоимость другого флагмана Samsung — Galaxy S8+ в большинстве интернет-магазинов успела снизиться до 26 999 грн.