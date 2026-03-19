Рано похоронили: линейка Samsung Galaxy Z TriFold возродится во 2-м поколении, — инсайдеры

Samsung готовит новое поколение экспериментальных смартфонов со складными дисплеями. По данным инсайдера с платформы Naver, компания работает сразу над двумя новыми форм-факторами — преемником TriFold и slidable-устройством.





Речь идет о продолжении линейки Galaxy Z TriFold, которую компания фактически свернула после короткого жизненного цикла. Модель дебютировала в Южной Корее в декабре, а уже в январе появилась в США, однако вскоре была снята с производства. Среди причин называли сложность конструкции и производства. По новым данным, Samsung тестирует «жизнеспособность» второго поколения TriFold. Ожидают, что устройство станет легче, но может быть толще — вероятно, из-за упрощения конструкции и повышения надежности. Потенциальный релиз — середина 2027 года.

Отдельно компания продолжает разработку смартфона со slidable-экраном. Концепт такого устройства уже демонстрировали на Mobile World Congress и CES 2025. Согласно утечки, коммерческая версия получит дисплей, расширяющийся примерно до 7 дюймов без автоматического механизма, а также будет тоньше и стабильнее прототипов. Ожидается, что slidable-смартфон может выйти в конце 2027 года или в 2028-м.

«Смартфон ожидается в конце 2027 или в начале 2028 года. Это второе поколение TriFold: проверка целесообразности технологии облегченного и ультратонкого шарнира почти завершена, толщина и вес уменьшены по сравнению с текущим поколением», — пишет Naver.

Несмотря на то, что складные смартфоны уже стали массовым сегментом, rollable и slideable-устройства до сих пор остаются экспериментальными и не представлены в серийном производстве. Утечки из других источников позволяют точнее понять, куда может двигаться эта линейка и почему Samsung не отказывается от формата, несмотря на быстрое сворачивание первого поколения. Первое поколение Galaxy Z TriFold фактически было ультрапремиальным экспериментом: стартовая цена в США составляла около $2 899, что на $900 дороже Fold-серии.





При этом устройство имело 10-дюймовый дисплей в разложенном виде, 16 ГБ RAM и батарею 5600 мА-ч, что делает его ближе к планшетам, чем к классическим смартфонам. Такая ценовая и техническая конфигурация сразу ограничила модель нишевым сегментом и объясняет, почему Samsung могла перейти к быстрому перезапуску концепции.

Инсайды также указывают, что ключевым направлением для следующего поколения является не столько форм-фактор, сколько надежность. В тестах первая версия демонстрировала существенные проблемы с выносливостью: сложная система шарниров хуже выдерживает пыль и механические нагрузки, а гибкий дисплей легче повреждается. Даже несмотря на заявленный ресурс в сотни тысяч сгибаний, многосекционная конструкция оказалась слабее классических Fold-моделей, что прямо указывает на необходимость конструктивных изменений во второй итерации.

С точки зрения форм-фактора, утечки и патенты показывают, что триfold-устройство рассматривается как гибрид «смартфон → планшет»: примерно 6,2″ в сложенном состоянии, 7,5″ в полуразложенном и до 9,5-10″ в полностью открытом виде. Такая многоступенчатая геометрия открывает сценарии использования, которые недоступны для обычных foldable — например, одновременная работа с тремя приложениями или режим «ноутбук» с двумя активными зонами экрана. Именно эти кейсы, по оценкам аналитиков, и могут стать главным аргументом для второй версии, если Samsung сможет снизить толщину, вес и производственную сложность.

Источник: 9to5google.com