Оператор мобильной связи Киевстар выпустил обновлённую версию приложения самообслуживания абонентов «Мой Киевстар»

Сегодня украинский мобильный оператор «Киевстар» сообщил о том, что выпустил обновлённую версию приложения «Мой Киевстар». С помощью данного приложения абоненты могут самостоятельно управлять расходами мобильной связи, «Домашнего Интернета» и ТВ в режиме онлайн, а также подключать доступные услуги, подавать заявки на участие в акциях, просматривать отчеты о совершенных звонках и т.д.

По данным компании, популярность приложения «Мой Киевстар» постоянно растет, так, за последние 3 месяца количество пользователей, которые ежемесячно пользуются данной системой, увеличилось в 2,5 раза.

«Мы постоянно улучшаем нашу систему самообслуживания для клиентов, в частности оптимизировали работу в сети 2G и улучшили пользовательский опыт, — рассказывает Виталий Султан, директор электронных каналов Киевстар. – В приложении информация доступна 24/7, что позволяет экономить время на звонки в колл-центр или посещение центров обслуживания».

Отметим, что при помощи системы «Мой Киевстар» абоненты операторы могут самостоятельно:

получать детальную информацию о всех входящих и исходящих звонках: время осуществления звонков, их продолжительность и стоимость;

добавлять другие номера в профиль;

заказывать или отключать услуги, изменять их параметры;

менять тарифный план;

участвовать в акциях;

контролировать остатки средств на счетах мобильной связи, Домашнего Интернета и ТВ.

Мобильное приложение «Мой Киевстар» на смартфон можно загрузить в магазинах контента Google Play, App Store и Windows Phone Store, либо же воспользоваться веб-версией.

Напомним, что недавно аналогичное приложение самообслуживания «My Vodafone», предназначенное для абонентов предоплаченной связи выпустил еще один украинский оператор мобильной связи «Vodafone Украина».

Источник: Киевстар