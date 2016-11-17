Переводчик Google Translate получил мощь ИИ для восьми языков

Как известно, в этом году сервису мгновенного перевода Google Translate исполнилось 10 лет и сейчас он поддерживает фантастическое количество языков – 103, если быть точным. И все же, с новой функцией, запуск которой был анонсирован Google на днях, сервис может совершить огромный рывок в развитии, которым затмит все достижения, взятые суммарно за 10 лет своего существования.

Она называется Neural Machine Translation (NMT) и, как можно догадаться по названию, представляет собой новую систему машинного перевода, основанную на нейронных сетях и принципах глубинного обучения. По сути, Google Translate обзавелся ИИ. Первое время NMT будет доступна только для восьми языков: английского, французского, немецкого, испанского, португальского, китайского, японского, корейского и турецкого. Примерно треть всего населения нашей планеты разговаривает и пишет на этих языках. Кроме того, на них приходится более 35% всех запросов в Google Translate.

Технология NMT теперь будет использоваться для всех операций перевода с использованием этих восьми языков. Как утверждается, новая система переводит предложения, учитывая при этом зависимость значения слов от контекста. То есть, система должна вывести качество машинного перевода на новый уровень и сделать переводы более живыми и естественными, сопоставимыми с теми, которые делают профессиональные переводчики. Сейчас система просто переводит текст частями.

Технология NMT подтянет и грамматическую сторону сервиса. Разработчики обещают, что при переводе целых параграфов читаемость и общий вид переведенного текста значительно улучшится. Более того, система является самообучаемой. То есть, она будет учится и со временем качество перевода будет становиться все выше и выше.

В конечном итоге NMT станет доступна для всех поддерживаемых Google Translate языков. Правда, никаких конкретных сроков компания не называет, так что, вероятнее всего, произойдет это еще не скоро. Функциональность NMT для восьми упомянутых языков, будет доступна в сервисе Google Search, веб-версии Google Translate, а также мобильных приложениях Google Translate.

Источник: Google