Первая демонстрация геймплея предстоящего ролевого экшена Anthem от авторов Dragon Age и Mass Effect

Как и было обещано, вслед за коротким тизером во время пресс-конференции Microsoft на E3 состоялась демонстрация новой игры Anthem от студии BioWare, автора известных серий Dragon Age и Mass Effect. Отметим, данный проект представляет собой кооперативный ролевой экшен, который выйдет на РС, PS4 и Xbox One где-то в конце следующего года.

Итак, опубликованное семиминутное геймплейное видео Anthem позволяет наглядно оценить обещанный разработчиками фантастический открытый игровой мир и эпические сражения с использованием огромного арсенала экзоскелетов с уникальным вооружением и способностями. В Anthem игроки смогут объединятся в отряды по четыре человека и вместе выполнять разнообразные миссии.

Демонстрируя кадры с игровым процессом Anthem, ведущий разработчик игры Джон Уорнер отметил, что игровой мир Anthem, крайне враждебен и угрозы исходят буквально отовсюду. Причем игрокам предстоит остерегаться не только различных фантастических существ, которыми кишит Anthem, но и динамичных погодных явлений, неких пронзающих бурь.

Как мы уже отмечали ранее, Anthem считается ответом EA на Destiny от Activision Blizzard. Ранее этот проект фигурировал в сети под кодовым названием Dylan – тонкий намек на то, что проект должен стать Бобом Диланом в индустрии компьютерных игр, то есть задать вектор развития на годы вперед.

Ранее в беседе с инвесторами генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон охарактеризовал проект по новой интеллектуальной собственности от BioWare следующим образом: