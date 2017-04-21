Первые ARM-ноутбуки с ОС Windows 10 выйдут не раньше конца этого года

Первые мобильные устройства под управлением ОС Windows 10, оснащенные однокристальными системами Qualcomm Snapdragon, появятся на рынке только в конце нынешнего года, хотя многие ожидали увидеть их раньше. Об этом сообщил генеральный директор Qualcomm Стив Молленкопф на недавней встрече с инвесторами.

«Наша SoC Snapdragon 835 выходит в новый сегмент мобильных ПК под управлением ОС Windows 10, выход первых устройств намечен на четвертый квартал текущего года», – приводит слова главы Qualcomm источник.

И хотя нам еще предстоит дождаться от Microsoft официального объявления списка партнеров и анонса самих устройств, источник уже сообщает о разработке как минимум одного такого компьютера. Его созданием занимается компания Lenovo.

С учетом объявленного Qualcomm временного окна, появление ARM-ноутбуков с ОС Windows 10 на грядущем образовательном мероприятии Microsoft кажется весьма маловероятным. Но мы ожидаем услышать больше подробностей о планах компании по выпуску ARM-ноутбуков в ходе грядущей конференции Build в следующем месяце и выставке Computex.

Источник: The Verge