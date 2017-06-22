«ПриватБанк» и POSTER запустили бесконтактную QR-оплату в ресторанах при помощи приложения «Приват24»

«ПриватБанк» внедрил оплату через приложение «Приват24» по QR-коду в ресторанах и кафе, работающих через систему автоматизации POSTER. По данным «ПриватБанка», на данный момент из 19 млн. клиентов, приложением «Приват24» пользуются порядка 9,3 млн человек.

Благодаря новой услуге клиенты POSTER – пользователи облачной кассы на планшете, рестораны и магазины – смогут существенно ускорить обслуживание клиентов. Вместо того, чтобы ждать официанта со счетом, а затем с терминалом, посетитель ресторана или кафе получает чек с QR-кодом и платит со своего смартфона через банковское приложение. Платеж автоматически проводится через кассу POSTER на планшете. При этом комиссия за эквайринг составляет всего 1% вместо привычных 1,7% для наземных терминалов (оплачивается владельцем ресторана). Оплата с помощью QR позволяет принимать бесконтактные платежи без значительных инвестиций на сеть приема и в будущем поможет владельцам бизнеса сэкономить на организации приема безналичных платежей.

В первые же дни запуска услуги в заведениях, работающих на кассах POSTER, по QR коду осуществляется 10–15% безналичных оплат, а в течение ближайшего года доля QR-платежей может достигнуть 40–50%.

«Наш совместный проект с POSTER позволил сделать безналичные платежи доступнее в тех точках обслуживания, где ранее принимали только наличные. Это совершенно новый тренд на рынке и технология, которая стремительно будет покорять весь мир — ведь для того, чтобы владельцу кафе или маленького магазинчика принимать оплату по картам, теперь не нужно платить за терминалы, настраивать и обслуживать их, стать cashless наши клиенты могут за считанные минуты и это новые возможности в укреплении лояльности существующих частных и корпоративных клиентов банка», — говорит Алексей Путятин, руководитель направления «Платежи и переводы» «ПриватБанка».

Впрочем, возможности мгновенной оплаты куда шире, чем оплата счета в ресторане. Так, с помощью QR-кода уже в 11 крупнейших городах реализованы проекты оплаты проезда в городском транспорте и проекты мгновенной оплаты коммунальных платежей — во всех областных центрах жители получают коммунальные квитанции с QR-кодом и могут оплатить услуги мгновенно с помощью смартфона. Эта технология открыта и доступна клиентам любых банков. Ожидается, что до конца этого года каждая 8-я электронная транзакция клиентов банка будет осуществляться с помощью сканирования QR кода.