«ПриватБанк» тоже запустил мобильный NFC-кошелек на платформе MasterCard MDES для оплаты покупок при помощи Android-смартфона
Буквально только что завершилась совместная пресс-конференция (видео трансляции ниже) «ПриватБанка» и MasterCard, где было объявлено о запуске нового решения, позволяющего превратить смартфон в безопасный и удобный платежный инструмент. Речь идет о мобильном NFC-кошелке от «ПриватБанка», построенном на платформе Mastercard Enablement Digital Service (MDES). С его помощью все украинские держатели карт Mastercard от «ПриватБанка» смогут посредством смартфона рассчитаться за товары и услуги в торговых точках, оборудованных POS-терминалами с поддержкой технологии бесконтактной оплаты Mastercard.
По сути, этот NFC-кошелек от «ПриватБанка» является фактически полным аналогом сервиса KredoPay от «Кредобанка», ставшим первым в Украине мобильным NFC-кошельком на платформе MDES. Конечно, функциональные возможности продуктов конкурентов могут отличаться и наверняка так и есть, но суть одна – простая оплата за товары посредством смартфона. Разница только в целевой аудитории. Кроме того, в случае «ПриватБанка» функциональность интегрирована прямо в приложение Privat24, никаких дополнительных программ устанавливать не нужно.
NFC-кошелек доступен для мобильных устройств с версией программного обеспечения Android 4.4 KitKat и выше со встроенным NFC-чипом. Чтобы бесконтактно оплачивать покупки смартфоном, пользователям нужно установить и активировать NFC-оплату в приложении Privat24 и в торговой точке просто поднести разблокированный телефон к терминалу.
«Бесконтактный кошелек – это прекрасная возможность для более чем 5 миллионов наших клиентов, которые уже пользуются электронным банком на собственных мобильных устройствах, при оплате покупок отказаться не только от наличных, но и вообще от физических карт, – отметил Александр Шлапак,. – Благодаря сотрудничеству банка и Mastercard сегодня вещи, которые еще 5 лет назад считались фантастикой, вошли в повседневную жизнь украинцев».
- Платформа MDES была представлена в 2013 году. Она использует самые инновационные методы защиты платежей, включая криптографию, стандарт EMV, биометрию и токены – одноразовые цифровые коды для шифрования данных карты при оплате. Уже сейчас возможностям MDES пользуются эмитенты и сервисы цифровых кошельков в США и в 18 европейских странах. Среди операторов цифровых кошельков, работающих с MDES, числятся такие гиганты как Apple, Samsung и Google.
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- Сеть бесконтактных расчетов в Украине активно расширяется: сегодня более 50% POS-терминалов в торговых точках принимают такой вид оплат. Бесконтактно, в частности с помощью смартфона, можно рассчитаться в вендинговых аппаратах, паркоматах, на АЗС; оплатить проезд в общественном транспорте Киева. Так, например, за почти два года существования технологии в метро пользователи больше 7 млн раз рассчитались бесконтактными картами и устройствами. При этом 72% украинских онлайн-пользователей утверждают, что предпочли бы оплаты именно с помощью смартфона.