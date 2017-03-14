«ПриватБанк» тоже запустил мобильный NFC-кошелек на платформе MasterCard MDES для оплаты покупок при помощи Android-смартфона

Буквально только что завершилась совместная пресс-конференция (видео трансляции ниже) «ПриватБанка» и MasterCard, где было объявлено о запуске нового решения, позволяющего превратить смартфон в безопасный и удобный платежный инструмент. Речь идет о мобильном NFC-кошелке от «ПриватБанка», построенном на платформе Mastercard Enablement Digital Service (MDES). С его помощью все украинские держатели карт Mastercard от «ПриватБанка» смогут посредством смартфона рассчитаться за товары и услуги в торговых точках, оборудованных POS-терминалами с поддержкой технологии бесконтактной оплаты Mastercard.

По сути, этот NFC-кошелек от «ПриватБанка» является фактически полным аналогом сервиса KredoPay от «Кредобанка», ставшим первым в Украине мобильным NFC-кошельком на платформе MDES. Конечно, функциональные возможности продуктов конкурентов могут отличаться и наверняка так и есть, но суть одна – простая оплата за товары посредством смартфона. Разница только в целевой аудитории. Кроме того, в случае «ПриватБанка» функциональность интегрирована прямо в приложение Privat24, никаких дополнительных программ устанавливать не нужно.

NFC-кошелек доступен для мобильных устройств с версией программного обеспечения Android 4.4 KitKat и выше со встроенным NFC-чипом. Чтобы бесконтактно оплачивать покупки смартфоном, пользователям нужно установить и активировать NFC-оплату в приложении Privat24 и в торговой точке просто поднести разблокированный телефон к терминалу.

«Бесконтактный кошелек – это прекрасная возможность для более чем 5 миллионов наших клиентов, которые уже пользуются электронным банком на собственных мобильных устройствах, при оплате покупок отказаться не только от наличных, но и вообще от физических карт, – отметил Александр Шлапак,. – Благодаря сотрудничеству банка и Mastercard сегодня вещи, которые еще 5 лет назад считались фантастикой, вошли в повседневную жизнь украинцев».